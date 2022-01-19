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تركوا وراءهم 3 أطنان من اللحوم الفاسدة.. هروب جميع البائعين في سوق مصري فور وصول حملة أمنية (فيديو)

بائعو سوق مصري تركوا البضائع الفاسدة وفرو هاربين بعد وصول حملة أمنية (صحف مصرية)
19/1/2022

كشفت السلطات المصرية أن جميع اللحوم والمنتجات المباعة بسعر رخيص في سوق (الثلاثاء) بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة شمالي مصر، فاسدة بالكامل وغير صالحة للاستخدام.

جاء ذلك بعد هروب جميع باعة السوق فورعلمهم بوصول حملة أمنية، الثلاثاء، شاركت فيها لجنة من صحة وسلامة الأغذية بالمركز وإدارة الطب البيطري والبيئة والصحة.

وقالت صحيفة (الأهرام) الرسمية المصرية إنه فور وصول الحملة التي شنتها محافظة الجيزة على السوق “فر كل الباعة الموجودين تاركين بضائعهم وكافة المنتجات التي يعرضونها للبيع للمواطنين”.

وأضافت أنه بالكشف على البضائع من خلال إدارة صحة وسلامة الأغذية والطب البيطري “تبين أن جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفاسدة بالكامل ومجهولة المصدر”.

وبلغت الكميات المضبوطة 3 أطنان لحوم ودواجن ومشتقاتهما وكفتة وكبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي وفاسدة بالكامل وبها تغير كامل في الصفات الطبيعية نتيجة فسادها منذ فترة زمنية وكانت تباع بأسعار رخيصة للمواطنين.

واستقبل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر فساد المنتجات في سوق (الثلاثاء) بأوسيم بغضب واسع.

وقال حساب لشخص يدعى حمزة عيد “تخيل إنك بتبني ثروة من الحرام إنك بتأكل الناس مثلا لحوم فاسده ولا تصلح”.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية