تركوا وراءهم 3 أطنان من اللحوم الفاسدة.. هروب جميع البائعين في سوق مصري فور وصول حملة أمنية (فيديو)

كشفت السلطات المصرية أن جميع اللحوم والمنتجات المباعة بسعر رخيص في سوق (الثلاثاء) بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة شمالي مصر، فاسدة بالكامل وغير صالحة للاستخدام.

جاء ذلك بعد هروب جميع باعة السوق فورعلمهم بوصول حملة أمنية، الثلاثاء، شاركت فيها لجنة من صحة وسلامة الأغذية بالمركز وإدارة الطب البيطري والبيئة والصحة.

وقالت صحيفة (الأهرام) الرسمية المصرية إنه فور وصول الحملة التي شنتها محافظة الجيزة على السوق “فر كل الباعة الموجودين تاركين بضائعهم وكافة المنتجات التي يعرضونها للبيع للمواطنين”.

🛑فيديو | البائعون بسوق الثلاثاء بأوسيم تركوا 3 أطنان لحوم فاسدة فور رؤيتهم حملة سلامة الغذاء: تباع باسعار رخيصةhttps://t.co/uvUL8rxKS2 — khaledelbalshy (@khaledelbalshy) January 19, 2022

وأضافت أنه بالكشف على البضائع من خلال إدارة صحة وسلامة الأغذية والطب البيطري “تبين أن جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفاسدة بالكامل ومجهولة المصدر”.

وبلغت الكميات المضبوطة 3 أطنان لحوم ودواجن ومشتقاتهما وكفتة وكبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي وفاسدة بالكامل وبها تغير كامل في الصفات الطبيعية نتيجة فسادها منذ فترة زمنية وكانت تباع بأسعار رخيصة للمواطنين.

متخيل إنك بتبني ثروه من الحرام إنك بتاكل الناس مثلا لحوم فاسده ولا تصلح خليك هتكون ف الدنيا بفلوسك عايش حياه كويسه لما تروح عند ربنا هتقوله إيه وقطعا هتتفضح ف الدنيا برضوو ونهايتك هتكون مأساويه — HAMZA Eid (@hamzaeid93) January 18, 2022

واستقبل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر فساد المنتجات في سوق (الثلاثاء) بأوسيم بغضب واسع.

وقال حساب لشخص يدعى حمزة عيد “تخيل إنك بتبني ثروة من الحرام إنك بتأكل الناس مثلا لحوم فاسده ولا تصلح”.