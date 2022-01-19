انقلاب قطار بعد خروجه عن مساره في ولاية إنديانا الأمريكية (فيديو)

خرج قطار عن مساره في ولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، ما تسبب في حريق صغير وتسرّب زيت التشحيم ووقود الديزل.

صور جوية لخروج قطار متعدد عن مساره ببلدة أفون بولاية إنديانا الأمريكية pic.twitter.com/NL15vyssRN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 19, 2022

وأكدت إدارة مطافئ البلدة عدم تسجيل أي إصابات بشرية وعدم وجود خطر يهدد السكان، في حين لم يحدد التحقيق بعد أسباب الحادث.

ونقلت قناة (دبليو آر تي في) المحلية لقطات مأخوذة من طائرة دون طيار (درون) أظهرت الفوضى التي أحدثتها المقطورات الست المنقلبة على السكة الحديدية، وظهرت بعضها مهشّمة.

ووقع الحادث بعد أيام من خروج قطار محمّل بالبضائع تابع لشركة (يونيون باسيفيك) عن مساره بالقرب من لوس أنجلوس، حيث خرجت 17 مقطورة عن مسارها.

ولم تسجّل أي إصابات خلال الحادث، وما زالت الشرطة تحقق في الأمر.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الصناديق الملقاة على السكة لم تكن سبب انحراف مسار القطار، إذ تتمكن عجلات قطارات البضائع الثقيلة من سحقها.