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امرأة تلتقط صورا قبل لحظات من غرق سيارتها في نهر متجمد (فيديو)

كانت تلتقط الصورة بانتظار الإنقاذ الذي وصل في اللحظات الأخيرة (تواصل اجتماعي)
18/1/2022

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة، وهي تلتقط صورة “سيلفي” من فوق سيارتها التي كانت تغرق في نهر متجمد.

وأفادت وسائل إعلام بأن الحادث جرى في نهر ريدو في مانوتيك بأوتاوا الكندية.

وأظهر الفيديو أن المرأة كانت تلتقط الصورة بانتظار الإنقاذ الذي وصل في اللحظات الأخيرة قبل اختفاء السيارة تحت الجليد.

وقد كسرت السيارة التي كانت تمشي بسرعة الجليد وبدأت في الغرق.

وأفادت شرطة أوتاوا في بيان نشرته على تويتر، أن السكان شاركوا في عملية الإنقاذ وتدخلوا سريعًا مستعينين بقارب الكاياك لإخراج المرأة قبل الغرق.

وصعدت المرأة إلى القارب وجرى سحبها بحبل ولم تصب بأي أذى، وفق بيان الشرطة.

وذكر البيان أن المرأة تواجه تهمة تتعلق بالتهور وقيادة سيارتها فوق نهر متجمد.

وحذرت السلطات من “محاولة الفضوليين اكتشاف ما حلّ بالسيارة تحت الجليد أو محاولة الاقتراب من المكان”، موضحة أن “الجليد في هذا الجزء من النهر رقيق ويشكل خطرًا”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي