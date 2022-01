امرأة تلتقط صورا قبل لحظات من غرق سيارتها في نهر متجمد (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة، وهي تلتقط صورة “سيلفي” من فوق سيارتها التي كانت تغرق في نهر متجمد.

وأفادت وسائل إعلام بأن الحادث جرى في نهر ريدو في مانوتيك بأوتاوا الكندية.

وأظهر الفيديو أن المرأة كانت تلتقط الصورة بانتظار الإنقاذ الذي وصل في اللحظات الأخيرة قبل اختفاء السيارة تحت الجليد.

وقد كسرت السيارة التي كانت تمشي بسرعة الجليد وبدأت في الغرق.

وأفادت شرطة أوتاوا في بيان نشرته على تويتر، أن السكان شاركوا في عملية الإنقاذ وتدخلوا سريعًا مستعينين بقارب الكاياك لإخراج المرأة قبل الغرق.

This evening a car went through the ice in the south end of Ottawa. Thankfully no injuries and an amazing job by local residents saving the driver by using a kayak and quick safe thinking. Another reminder that "No Ice Is Safe Ice". Please use extreme caution this winter season! pic.twitter.com/zpWdeyYzps

— MDT Ottawa Police (@MDTOttawaPolice) January 16, 2022