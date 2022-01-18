الإعلامي المصري يوسف الحسيني يثير جدلا بإعلان إصابته بكورونا على الهواء مباشرة (فيديو)

أثار الإعلامي المصري يوسف الحسيني جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره على شاشة التلفزيون وإعلانه أنه مصاب بفيروس كورونا، مما أجبره لاحقًا على التراجع، والقول إنه مصاب بـ”دور برد قوي”.

وبدأت القصة عندما ظهر الحسيني في برنامج (التاسعة) على القناة الأولى المصرية معلنًا إصابته بالمتحور الجديد وقال “بدون قلق، غالبًا أنا مصاب بأوميكرون، وهذه ليست الأزمة، لكن الأزمة أنني لم أستطع الحضور أمس”.

وأضاف “أنا جاي النهارده مخصوص علشان لازم يكون فيه تأبين للأستاذ الراحل وائل الإبراشي من داخل الاستوديو اللي بدأ فيه”.

ورأى بعض الناشطين ما قام به الحسيني استخفافًا بحياة العاملين معه، مطالبين بمحاسبته عن التصرف “غير المسؤول” كما وصفوه، ودعوه إلى تقديم اعتذار وعدم الظهور على الشاشات مرة أخرى.

وبعد الضغط الشديد والجدل المثار على تويتر، اضطر الحسيني إلى الخروج والتصريح لأحد المواقع الإلكترونية المصرية، ليقول إنه ليس مصابًا بكورونا بل بـ”دور برد قوي”، وهو ما أثار موجة سخرية جديدة على تويتر.

“غير مسؤول”

بدورها، استنكرت عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منى الحديدي ما صدر عن الحسيني، مشيرة إلى أنه على الإعلاميين أن يكونوا قدوة في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، واصفة ما فعله بأنه “غير مسؤول وغير مهني”.

وقالت الحديدي خلال مداخلة هاتفية على قناة (الحدث اليوم) إن “هناك دورًا إيجابيًّا للبرامج، لكن يمكن للقطة واحدة أن تلغي كل هذا التأثير كما حدث أمس، بظهور الحسيني وهو مريض ومرهق”، مشيرة إلى أنه كان يمكنه تأجيل الحلقة أو بثها عبر تقنية زووم.

غضب على مواقع التواصل

ورصدت الجزيرة مباشر عددًا من التغريدات الغاضبة من فعل الحسيني، حيث طلب بعض المدونين بمحاسبته، بينما سخر آخرون مما فعله الإعلامي المصري.

الإعلامي الموالي للنظام يوسف الحسيني، يعترف بأنه مصاب بكورونا، وذهب إلى التليفزيون ، ليعرض مئات العاملين للخطر، بحجة تقديم حلقة في تأبين وائل الإبراشي الذي توفي من مضاعفات كورونا! ، في أي (دولة) حتى لو من جمهوريات الموز، فيها قانون أو قضاء أو نيابة، يتم القبض عليه وإخضاعه للتحقيق — جمال سلطان (@GamalSultan1) January 17, 2022

ما فعله #يوسف_الحسيني جريمة تستدعي محاسبته

في اي نظام محترم موضوع الحجر لمرضى كورونا ليست مسأله اختيارية بل هو واجب الزامي لتجنيب الآخرين مخاطر الاصابة

ولكن نحن في بلد لايحاسب امثال هؤلاء على سقطاتهم واستخفافهم بالقانون

وامثاله لايشعرون باي مسئولية مجتمعية فقد اعتادوا سحق القانون pic.twitter.com/qBByekH5Yv — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) January 17, 2022

#جريمة_يوسف

عندي تعليق بدي شوف قصة المذيع يوسف الحسيني

المذيع والنائب البرلماني يوسف الحسيني خرج على الهواء ليعلن انه مصاب بمتحور أوميكرون، لكنه تحامل على نفسه ميشان يشارك في تأبين وائل الابراشي

برنامج التاسعة اللي يوسف أعلن منه هذا الخبر الغريب، بيذاع من مبنى ماسبيرو وهو 👇👇 pic.twitter.com/0ZIBiTTo3c — Tala Mohamed (@PeK8KqrYb36y7jL) January 17, 2022