تطعيم كاذب ورشاوى.. الشرطة الإيطالية توثق تلاعب ممرضين بلقاحات كورونا (فيديو)

أعلنت السلطات الإيطالية توقيف ممرضَين اثنين على خلفية مساعدتهم مواطنين للتهرب من الحصول على لقاح كورونا وشهادة التطعيم الخاصة بتلقي اللقاح.

وألقت السلطات الإيطالية في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية، السبت، القبض على ممرضة تصدر شهادات مزورة للتلقيح المضاد لكورونا لمن يرفضون الحصول على جرعاته.

وتعرفت الشرطة على هوية المرأة التي تم توقيفها عن العمل بناء على لقطات صورتها كاميرا المراقبة في مستشفى (فييرا ديل ميديتيرانيو) تظهر خلالها الممرضة وهي تتظاهر بحقن الوافدين بجرعات اللقاح بعد أن تقوم بتفريغها بالكامل بعيدًا عن أجسادهم ثم تصدر لهم شهادات تثبت حصولهم على التطعيم.

ووضعت سلطات جزيرة صقلية الممرضة رهن الاعتقال المنزلي واتهمتها بالتزوير وإهدار المستلزمات العامة.

وتزايدت مؤخرًا حالات التهرب من الحصول علر لقاحات كورونا وما يرافقها من رُشًى وحيل كاذبة في إيطاليا.

وألقت الشرطة الإيطالية، منذ أيام، القبض على ممرض إيطالي في مدينة أنكونا الإيطالية (شمال وسط) للاشتباه في تلقيه أموال مقابل وضع ضمادات لحوالي 45 شخصًا رافضين للقاحات تظهر أنهم تلقوا لقاحات كورونا.

وتقوم هذه الحيلة أيضًا على تفريغ الممرض حقنة اللقاح خارج أذرع المواطنين ثم يقوم بوضع الضمادات على أذرعهم ليظهروا وكأنهم قد تلقوا التطعيم ضد كورونا.

وتقول الشرطة في مدينة أنكونا إنه تم وضع أربعة من شركاء الممرض المزعومين رهن الإقامة الجبرية لاستكمال عمليات التحقيق.

واتهمت الشرطة في أنكونا المجموعة بتلقي رُشًى قدرها 300 يورو للشخص، مقابل وضع ضمادات كـ”مبرر” على أنه تلقى اللقاح “المزيف”. ويلجأ إلى هذه الحيلة عادة الأشخاص المناهضون للقاحات.

“Man goes to vaccine hub with a fake silicon arm to obtain the #VaccinePassports Nurse finds out and denounces him”

Hey world, try to do better now. #italy #vaccine pic.twitter.com/lkf4znn2Vv

— lori (@LoriiB) December 3, 2021