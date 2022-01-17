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بكاء المكالمة الأخيرة.. أب يفقد الاتصال بطفله لحظة ضرب تسونامي تونغا منزلهم (فيديو)

أب يفقد الاتصال بابنه بعد مكالمة هاتفية أنذرت بقرب موجات تسونامي من منزل أسرته (9News)
17/1/2022

يعيش أب في كوينزلاند شمال شرقي أستراليا انتظارًا مؤلمًا بعد فقد الاتصال مع ابنه البالغ من العمر أربع سنوات في مملكة تونغا في أعقاب اندلاع بركان في المحيط الهادئ وتدمير موجات تسونامي عاتية أجزاء من المملكة.

وكان موسيسي سيتابا يتحدث إلى ابنه آلون على تطبيق المحادثة (فيس تايم)، السبت، عندما حطم تسونامي تونغا منزلهم في جنوب المحيط الهادئ.

ورغم المحاولات اليائسة للاتصال بالطفل الصغير وبقية أسرته لم يتمكن الأب من الوصول إليهم ولا يزال ينتظر بفارغ الصبر أي أخبار عنهم.

 

 

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن موسيسي واحد من الآلاف من مواطني تونغا في أستراليا ونيوزيلندا الذين يكافحون من أجل الاتصال بأسرهم بعد ثوران بركان ضخم تحت الماء.

وتسبب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر على بعد 65 كيلومترًا من مدينة نوكو الوفا عاصمة تونغا، في حدوث موجات تسونامي وفيضانات واسعة النطاق على بعد 10 آلاف كيلومتر من مركز الزلزال.

 

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، الأحد، أن “تسونامي يبلغ ارتفاعه 1.2 متر رُصد في (نوكو ألوفا) عاصمة المملكة”.

وقالت تقارير إنه تم إجلاء ملك تونغا توبو السادس من القصر الملكي في العاصمة ونُقل إلى فيلا بعيدة عن الساحل. واستمر الثوران 8 دقائق، ونفث غازات ورمادا ودخانا انتشر مسافة بضعة كيلومترات.

وقال سيتابا  لقناة (9 نيوز) الأسترالية إنه شاهد الأمواج الهائلة على وسائل التواصل الاجتماعي وحاول تحذير الطفل عبر الهاتف لكن جهوده جاءت بعد فوات الأوان. وأضاف “كنت أتحدث معه وهو يلعب بألعابه”.

يشار إلى أن تأثير الثوران البركاني رصد في نيوزيلندا والولايات المتحدة وكندا وأمريكا الجنوبية مع تحذيرات وصلت إلى الساحل الشرقي لأستراليا وفيجي ونيو فانواتو وساموا الأمريكية وجزيرة لورد هاو وجزيرة ماكواري وجزيرة نوركفولك.

واجتاحت موجات عاتية ميناء  توتوكاكا بالجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، الأحد. وحذرت رئيسة  وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن العائلات اليائسة من الوصول إلى أحبائها من أنهم قد يواجهون ليالي عديدة لا نوم فيها.

وقالت في تصريحات صحفية “لا يزال الاتصال مع تونغا محدودًا للغاية. وأعلم أن هذا يسبب قدرا هائلا من القلق لأبناء تونغا في نيوزيلندا”.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية