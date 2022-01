بكاء المكالمة الأخيرة.. أب يفقد الاتصال بطفله لحظة ضرب تسونامي تونغا منزلهم (فيديو)

يعيش أب في كوينزلاند شمال شرقي أستراليا انتظارًا مؤلمًا بعد فقد الاتصال مع ابنه البالغ من العمر أربع سنوات في مملكة تونغا في أعقاب اندلاع بركان في المحيط الهادئ وتدمير موجات تسونامي عاتية أجزاء من المملكة.

وكان موسيسي سيتابا يتحدث إلى ابنه آلون على تطبيق المحادثة (فيس تايم)، السبت، عندما حطم تسونامي تونغا منزلهم في جنوب المحيط الهادئ.

ورغم المحاولات اليائسة للاتصال بالطفل الصغير وبقية أسرته لم يتمكن الأب من الوصول إليهم ولا يزال ينتظر بفارغ الصبر أي أخبار عنهم.

Heart warming sharing fro Mosese Sitapa 💕 https://t.co/JrOdhMIOrW — Emele.F (@EmeleFeao) January 16, 2022

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن موسيسي واحد من الآلاف من مواطني تونغا في أستراليا ونيوزيلندا الذين يكافحون من أجل الاتصال بأسرهم بعد ثوران بركان ضخم تحت الماء.

وتسبب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر على بعد 65 كيلومترًا من مدينة نوكو الوفا عاصمة تونغا، في حدوث موجات تسونامي وفيضانات واسعة النطاق على بعد 10 آلاف كيلومتر من مركز الزلزال.

The massive eruption of the Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcano in #Tonga has lately sent tsunami sweeping across the country. As eruptions may continue, countries have voiced concern over disaster-hit Tonga and pledged aid for the country. https://t.co/3mDbCmUdVQ pic.twitter.com/kpD9mQzmYF — China News 中国新闻网 (@Echinanews) January 17, 2022

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، الأحد، أن “تسونامي يبلغ ارتفاعه 1.2 متر رُصد في (نوكو ألوفا) عاصمة المملكة”.

وقالت تقارير إنه تم إجلاء ملك تونغا توبو السادس من القصر الملكي في العاصمة ونُقل إلى فيلا بعيدة عن الساحل. واستمر الثوران 8 دقائق، ونفث غازات ورمادا ودخانا انتشر مسافة بضعة كيلومترات.

More chilling images out of #Tonga, as the country reels from the intense Volcanic eruption today 🌋 Electricity & Telecommunications lines are currently down, with the entire South Pacific Kingdom effectively ‘offline’ from the rest of the 🌍 at present 📸 Laviniah Tupou pic.twitter.com/Q6TqOOqcgl — Sanya Ruggiero (@Sanya_Ruggiero) January 15, 2022

وقال سيتابا لقناة (9 نيوز) الأسترالية إنه شاهد الأمواج الهائلة على وسائل التواصل الاجتماعي وحاول تحذير الطفل عبر الهاتف لكن جهوده جاءت بعد فوات الأوان. وأضاف “كنت أتحدث معه وهو يلعب بألعابه”.

يشار إلى أن تأثير الثوران البركاني رصد في نيوزيلندا والولايات المتحدة وكندا وأمريكا الجنوبية مع تحذيرات وصلت إلى الساحل الشرقي لأستراليا وفيجي ونيو فانواتو وساموا الأمريكية وجزيرة لورد هاو وجزيرة ماكواري وجزيرة نوركفولك.

This is incredibly sad. The damage being done to the Kingdom of #Tonga is extreme. The people of Kingdom are strong. Sending prayers to🇹🇴. Ofa lahi atu. 🇹🇴 💔🙏 pic.twitter.com/fjKgDNeD0G — Consulate of the Kingdom of Tonga (@ConsulateKoT) January 15, 2022

واجتاحت موجات عاتية ميناء توتوكاكا بالجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، الأحد. وحذرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن العائلات اليائسة من الوصول إلى أحبائها من أنهم قد يواجهون ليالي عديدة لا نوم فيها.

وقالت في تصريحات صحفية “لا يزال الاتصال مع تونغا محدودًا للغاية. وأعلم أن هذا يسبب قدرا هائلا من القلق لأبناء تونغا في نيوزيلندا”.