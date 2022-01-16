“شهيدة لقمة العيش” والجثمان مفقود.. “شروق” توجِع قلوب المصريين بعد غرقها ومطالبات باستمرار البحث

سادت منصات التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الحزن على الطفلة شروق ياسر (14 عامًا) والتي لقّبها ناشطون بـ”شهيدة لقمة العيش”، وعلى مدار أسبوع لم تصل قوات الإنقاذ البحري إلى جثمانها.

وكانت شروق، وهي الابنة الكبرى لأبيها، وتساعده في إعالة شقيقاتها الأربع قد غرقت مع 7 آخرين إثر سقوط سيارة كانوا يركبونها -على متن قارب (معدّية المناشي)- في مياه نهر النيل بفرع رشيد.

وطالب أهالي قرية التفتيش -تتبع مركز أشمون بمحافظة المنوفية- وناشطو مواقع التواصل باستمرار البحث عن جثمان شروق، وتقدّم عدد من الغطاسين بمبادرات للمشاركة في البحث.

وكانت الجثامين الأخرى قد عُثر عليها خلال اليوم الثاني من سقوط السيارة في النيل بنطاق كيلومتريْن، بعدما جرف التيار تلك الجثامين.

ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن السيارة سقطت في النيل، مساء الإثنين الماضي، وتمكّنت قوات الإنقاذ البحري من استخراج جثامين الأطفال السبعة: دعاء نبيل (13 عامًا)، ندى أحمد (13 عامًا)، هاجر عبد الصمد (13 عامًا)، زياد أحمد حسن (17 عامًا)، محمد صبري سالم (19 عامًا)، زينب عبد المؤمن عبد العزيز (17 عامًا)، وسعيد سعد سعيد الطناني (13 عامًا)، ودُفنوا في مقابر قريتهم.

وقال الغواص هشام عبد الجليل رئيس إنقاذ وجه بحري “ليس لدينا مانع من الحضور لاستخراج هذه الفتاة -آخر غرقى المعدّية- دون مقابل لوجه الله”.

وأضاف “غالبًا ستكون أسفل الحجارة التي عثروا من أسفلها على الجثامين الأخرى، علمًا أن عمق هذه المنطقة يتراوح ما بين 130 سنتيمترًا و3 أمتار، ويوجد عدد كبير من الإنقاذ النهري يباشر العمل على هذا البلاغ”.

وشارك مدونون عبر مواقع التواصل صورة للطفلة شروق وهي المفقودة الأخيرة داخل المياه بعد انتشال الـ7 الآخرين من قريتها، وعلّقوا على الصور معبّرين عن تعاطفهم مع أسرتها وظروف معيشتها التي أدت بها لهذه النهاية.

وقالت النيابة العامة في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أمس السبت، إنه جرى القبض على السائق المتسبب بحادث منشأة القناطر، والذي خلّف قتيلين مع فقد 8 آخرين جراء صعوده بالسيارة إلى “معدّية غير مرخصة” في النيل، كما قبضت الشرطة على 3 عاملين بالمرفق المخالف.

وأثارت الحادثة انتقادات في مجال حقوق الإنسان بسبب عمالة الأطفال بعد وفاة 8 أشخاص بحادثة غرق قارب (معدّية) يقل سيارة ربع نقل، وفيها 24 عاملًا بفرع النيل، ضمن المنطقة ما بين منطقة القطا التابعة لمنشأة القناطر في الجيزة وعزبة التفتيش التابعة لمركز أشمون في المنوفية.

– رحمة ونور : – النهاردة اليوم السادس ولسه الطفلة الجميلة (شروق ياسر) 14 سنة جثمانها في مياء النيل، شروق كانت شغالة في مصنع وكانت راجعة البيت العربية وقعت في النيل واتوفت هي وكذا طفل كمان وعشان تشوفوا بشاعة مجتمعنا. خليني اسأل نفسي واسألكم كذا سؤال : 👇👇 pic.twitter.com/fH4i58SsiW — A_hmed (@Ahmeeddd44) January 16, 2022