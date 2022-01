الطبيبة عدّتها معجزة.. ولادة طفلة على ارتفاع 35 ألف قدم فوق نيل مصر (فيديو)

نجحت طبيبة كندية تدعى عائشة خطيب في إتمام عملية ولادة لامرأة أوغندية فاجأتها آلام المخاض وهي على ارتفاع 35 ألف قدم (10.67 كيلومترًا) في الجو على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية كانت متجهة إلى أوغندا فسُميت المولودة تيمنًا بالطبيبة.

عائشة التي بادرت بالتعريف عن نفسها ومهنتها لدى سؤال طاقم الطائرة إذا كان بين الركاب طبيب، قالت إن ما حدث “معجزة”.

الطفلة "معجزة عائشة" تصبح حديث منصات التواصل عالميًا بعد ولادتها على ارتفاع 35 ألف قدم! pic.twitter.com/cTQYJCUT5I — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) January 16, 2022

وأضافت عبر تويتر “سألوا هل هناك طبيب على الطائرة؟ لم أكن أتوقع إجراء عملية ولادة خلال رحلة جوية”.

وتابعت “شكرًا طاقم الخطوط الجوية القطرية الذي ساعد بولادة الطفلة في الهواء. الأم والمولودة في حالة جيدة”.

Meet baby Miracle Aisha 💕 pic.twitter.com/hkiJpgvGKv — Aisha Khatib, MD (@AishaKhatib) January 13, 2022

وأجريت عملية الولادة تلك في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي فوق الأجواء المصرية، وسط تصفيق وإشادة بجهود الطبيبة الكندية وطاقم الطائرة.

وأطلقت الأم على مولودتها (عائشة) تيمنًا بالطبيبة الكندية التي منحت بدورها المولودة “سلسالًا” مكتوب عليه اسم (عائشة) بحروف عربية، وباركت قدومها إلى الحياة سالمة معافاة.

Is there a doctor on the plane? 🙋🏽‍♀️👩🏽‍⚕️Never thought I’d be delivering a baby on a flight! ✈️ @qatarairways Thanks to the airline crew who helped support the birth of this Miracle in the air! Mom and baby are doing well and healthy! #travelmedicine pic.twitter.com/4JuQWfsIDE — Aisha Khatib, MD (@AishaKhatib) January 13, 2022

ورحّبت الخطوط القطرية بقدوم عائشة إلى الحياة على متن رحلتها، وكتبت “نحن ممتنون حقًّا للجهود المذهلة التي بذلتها الطبيبة، جنبًا إلى جنب مع طاقم المقصورة لدينا، الذين كفل عملهم السريع ولادة آمنة في السماء. سعيدون لأن الأم والمولودة بصحة جيدة!”.

Welcome to the world, baby Miracle Aisha! We are truly grateful for the incredible efforts of Dr.@AishaKhatib, together with our cabin crew, whose swift action ensured a safe delivery in the sky on #QatarAirways. Glad to hear mom & baby are healthy & well! https://t.co/m8CIBVKtD2 — Qatar Airways (@qatarairways) January 15, 2022

واستقبل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر ولادة (عائشة) بترحيب شديد، مشيرين إلى الدور المهم للأطباء وطواقم الضيافة في الطائرات خلال هذه المواقف.

يُذكر أن عائشة الخطيب ليست متخصصة في طب النساء والتوليد.

وتعرّف عن نفسها على تويتر بأنها أستاذ مساعد في جامعة تورنتو الكندية، وطبيبة تهوى السفر متخصصة في طب المناطق الحارة، صحة المرأة المهاجرة.