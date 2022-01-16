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الطبيبة عدّتها معجزة.. ولادة طفلة على ارتفاع 35 ألف قدم فوق نيل مصر (فيديو)

الطبيبة الكندية عائشة خطيب حاملة المولودة التي سُميت على اسمها بعد إتمام الولادة في الجو (تويتر)
16/1/2022

نجحت طبيبة كندية تدعى عائشة خطيب في إتمام عملية ولادة لامرأة أوغندية فاجأتها آلام المخاض وهي على ارتفاع 35 ألف قدم (10.67 كيلومترًا) في الجو على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية كانت متجهة إلى أوغندا فسُميت المولودة تيمنًا بالطبيبة.

عائشة التي بادرت بالتعريف عن نفسها ومهنتها لدى سؤال طاقم الطائرة إذا كان بين الركاب طبيب، قالت إن ما حدث “معجزة”.

 

وأضافت عبر تويتر “سألوا هل هناك طبيب على الطائرة؟ لم أكن أتوقع إجراء عملية ولادة خلال رحلة جوية”.

وتابعت “شكرًا طاقم الخطوط الجوية القطرية الذي ساعد بولادة الطفلة في الهواء. الأم والمولودة في حالة جيدة”.

وأجريت عملية الولادة تلك في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي فوق الأجواء المصرية، وسط تصفيق وإشادة بجهود الطبيبة الكندية وطاقم الطائرة.

وأطلقت الأم على مولودتها (عائشة) تيمنًا بالطبيبة الكندية التي منحت بدورها المولودة “سلسالًا” مكتوب عليه اسم (عائشة) بحروف عربية، وباركت قدومها إلى الحياة سالمة معافاة.

 

ورحّبت الخطوط القطرية بقدوم عائشة إلى الحياة على متن رحلتها، وكتبت “نحن ممتنون حقًّا للجهود المذهلة التي بذلتها الطبيبة، جنبًا إلى جنب مع طاقم المقصورة لدينا، الذين كفل عملهم السريع ولادة آمنة في السماء. سعيدون لأن الأم والمولودة بصحة جيدة!”.

واستقبل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر ولادة (عائشة) بترحيب شديد، مشيرين إلى الدور المهم للأطباء وطواقم الضيافة في الطائرات خلال هذه المواقف.

يُذكر أن عائشة الخطيب ليست متخصصة في طب النساء والتوليد.

وتعرّف عن نفسها على تويتر بأنها أستاذ مساعد في جامعة تورنتو الكندية، وطبيبة تهوى السفر متخصصة في طب المناطق الحارة، صحة المرأة المهاجرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل