خدعة صادمة.. كيف تعامل مشرد في نيويورك مع مسن حاول مساعدته؟ (فيديو)

اعتاد مسن أمريكي من أصول كورية مساعدة المشردين في شوارع مدينة نيويورك بمنحهم الأموال أو الملابس التي توفر لهم الدفء خلال برد الشتاء، لكن الوضع كان مختلفًا مع أحدهم الجمعة الماضية، ولم يقابل الإحسان بالإحسان.

ووثقت كاميرا مراقبة في أحد شوارع المدينة اعتداءً وحشيًّا ارتكبه مشرد بحق ذلك المسن (59 عامًا) حيث هاجمه وطرحه أرضًا، ليقوم بعد ذلك بركله بقوة وتعمّد سرقته.

وتعامل المشرد مع العجوز بهذا القدر من عدم الإنسانية رغم أن الأول كان قد اقترب منه لمساعدته ومنحه المعطف الخاص به، ظنًّا منه أنه بذلك يوفر للمشرد النائم في إحدى زوايا الطريق الدفء بينما اشتد الصقيع.

وأظهر المقطع المصور الذي نشرته شرطة نيويورك محاولات الرجل المسن مقاومة عنف المشرد لتجنب تعرّضه للسرقة، وإصابته بجروح في ركبته وعنقه على إثر الواقعة.

59-year-old #KoreanAmerican man #GoodSamaritan takes coat off his back to cover homeless man. Gets assaulted & robbed in Midtown. Suspect has been arrested 3 times this month. Despite being attacked victim says he will continue to help the needy. Happy #KoreanAmericanDay pic.twitter.com/zqd2ODXkXz

— CeFaan Kim (@CeFaanKim) January 14, 2022