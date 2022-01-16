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خدعة صادمة.. كيف تعامل مشرد في نيويورك مع مسن حاول مساعدته؟ (فيديو)

مشرد في مدينة نيويورك يعتدي على مسن حاول مساعدته (منصات التواصل)
16/1/2022

اعتاد مسن أمريكي من أصول كورية مساعدة المشردين في شوارع مدينة نيويورك بمنحهم الأموال أو الملابس التي توفر لهم الدفء خلال برد الشتاء، لكن الوضع كان مختلفًا مع أحدهم الجمعة الماضية، ولم يقابل الإحسان بالإحسان.

ووثقت كاميرا مراقبة في أحد شوارع المدينة اعتداءً وحشيًّا ارتكبه مشرد بحق ذلك المسن (59 عامًا) حيث هاجمه وطرحه أرضًا، ليقوم بعد ذلك بركله بقوة وتعمّد سرقته.

 

وتعامل المشرد مع العجوز بهذا القدر من عدم الإنسانية رغم أن الأول كان قد اقترب منه لمساعدته ومنحه المعطف الخاص به، ظنًّا منه أنه بذلك يوفر للمشرد النائم في إحدى زوايا الطريق الدفء بينما اشتد الصقيع.

وأظهر المقطع المصور الذي نشرته شرطة نيويورك محاولات الرجل المسن مقاومة عنف المشرد لتجنب تعرّضه للسرقة، وإصابته بجروح في ركبته وعنقه على إثر الواقعة.

وقال المسن -لم يكشف عن هويته- في تقرير مع قناة (إيه بي سي) الأمريكية، إن الواقعة لن تجعله يتوقف عن مساعدة المشردين، وسيستمر في منحهم الأموال والملابس.

وأوضح أن الحادث كان صادمًا بالنسبة له ولم يتوقعه وهو يقترب من المشرد لتدفئته.

من جهتها، قالت شرطة نيويورك إن المشرد المتهم معروف لديها، واعتقلته مرتين منذ بداية يناير/كانون الثاني الجاري على خلفية حوادث مماثلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية