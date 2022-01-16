خدعة صادمة.. كيف تعامل مشرد في نيويورك مع مسن حاول مساعدته؟ (فيديو)

اعتاد مسن أمريكي من أصول كورية مساعدة المشردين في شوارع مدينة نيويورك بمنحهم الأموال أو الملابس التي توفر لهم الدفء خلال برد الشتاء، لكن الوضع كان مختلفًا مع أحدهم الجمعة الماضية، ولم يقابل الإحسان بالإحسان.

ووثقت كاميرا مراقبة في أحد شوارع المدينة اعتداءً وحشيًّا ارتكبه مشرد بحق ذلك المسن (59 عامًا) حيث هاجمه وطرحه أرضًا، ليقوم بعد ذلك بركله بقوة وتعمّد سرقته.

شاهد كيف تعامل أحد المشردين في #نيويورك مع رجل مسن أراد مساعدته pic.twitter.com/IsTasE1JRl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 15, 2022

وتعامل المشرد مع العجوز بهذا القدر من عدم الإنسانية رغم أن الأول كان قد اقترب منه لمساعدته ومنحه المعطف الخاص به، ظنًّا منه أنه بذلك يوفر للمشرد النائم في إحدى زوايا الطريق الدفء بينما اشتد الصقيع.

وأظهر المقطع المصور الذي نشرته شرطة نيويورك محاولات الرجل المسن مقاومة عنف المشرد لتجنب تعرّضه للسرقة، وإصابته بجروح في ركبته وعنقه على إثر الواقعة.

59-year-old #KoreanAmerican man #GoodSamaritan takes coat off his back to cover homeless man. Gets assaulted & robbed in Midtown. Suspect has been arrested 3 times this month. Despite being attacked victim says he will continue to help the needy. Happy #KoreanAmericanDay pic.twitter.com/zqd2ODXkXz — CeFaan Kim (@CeFaanKim) January 14, 2022

وقال المسن -لم يكشف عن هويته- في تقرير مع قناة (إيه بي سي) الأمريكية، إن الواقعة لن تجعله يتوقف عن مساعدة المشردين، وسيستمر في منحهم الأموال والملابس.

وأوضح أن الحادث كان صادمًا بالنسبة له ولم يتوقعه وهو يقترب من المشرد لتدفئته.

من جهتها، قالت شرطة نيويورك إن المشرد المتهم معروف لديها، واعتقلته مرتين منذ بداية يناير/كانون الثاني الجاري على خلفية حوادث مماثلة.