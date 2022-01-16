واجهوا الحصار بالثمار.. شبان نازحون يطمحون لإنشاء أول مزرعة “فطر” في الشمال السوري (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر تجربة عدد من الشبان النازحين بالشمال السوري نجحوا في زراعة الفطر وتسويقه.

والتقت الجزيرة مباشر (محمد) أحد الشركاء في تأسيس المشروع، حيث قال “أنا من الغوطة الشرقية، نزحنا هنا إلى الشمال المحرر، وبسبب قلة فرص العمل عرض عليّ أحد الأصدقاء فكرة زراعة الفطر”.

وأضاف “بدأنا التجربة بسلة صغيرة، وكنا نأخذ إنتاجها لبيوتنا، ثم أحببنا تكبير المشروع وأخذنا محل صغير، وكبّرنا فكرة زراعة الفطر ونجحنا وأصبحنا نوزع كميات قليلة في الأسواق، تغطي مصروفاتنا وتغنينا أن نكون عالة على أحد”.

وقال (محمود) أحد مؤسسي المشروع “أنا من مهجّري ريف دمشق، وخضعنا أثناء الحصار لدورة عن زراعة الفطر وفوائده، وأعطونا سلة للتجربة المنزلية وكانت ناجحة وأثمر الفطر وطهيناه وكان لذيذ الطعم”.

يقول محمود: تلقينا أثناء الحصار دورة عن زراعة الفطر (الجزيرة مباشر)

وأضاف “بعدها هجّرنا من الغوطة على الشمال وهنا بحثت كثيرًا عن عمل ولم أجد فخطرت ببالي فكرة زراعة الفطر، لكن رأس المال معي لم يكن كافيًا فطرحت الفكرة على بعض الأصدقاء، ووفرنا رأس المال وبدأنا التنفيذ بكمية صغيرة ونجحت الفكرة”.

وتابع محمود قائلًا “بعدها كبّرنا الكمية ونزلنا المنتج للسوق، ووجدنا في البداية صعوبة في تسويق منتج مختلف ولكن بعد التجربة من المستهلكين استحسنوه، ودفعنا هذا إلى أن نأخذ مكانًا أكبر وزراعة كميات أكبر حتى وصلنا إلى 300 كيلوغرام من الإنتاج أسبوعيًّا، وأصبح عندنا اليوم أصناف وألوان متعددة كل لون له طعم مختلف”.

وعن الصعوبات التي واجهتهم، أوضح محمود أنها “تمثلت في الغلاء وقلة السيولة، وكل شيء نقوم به يدويًّا لعدم وجود رأس مال لشراء ماكينة”.

وعن طموحاته للمستقبل، قال “أطمح لأن نكون المزرعة الأولى في الشمال المحرر، بحيث نكفي حاجة السوق ونساهم في تشغيل العاطلين عن العمل”.