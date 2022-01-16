يتفوق على مدرّبيه.. طفل سوري لاجئ يتمتع بقدرات خارقة في الحساب الذهني (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر حكاية “مهاب” وهو طفل سوري لاجئ بمدينة غازي عنتاب التركية يتمتع بقدرات خارقة في الحساب الذهني.

والتقت الجزيرة مباشر، هالة البحر مؤسسة برنامج الحساب الذهني (RH-MATH) بأكاديمية التعليم المبدع التي تعقد دورات في المجال للأطفال والمدربين.

وقالت هالة “تواصلت معي والدة مهاب لإعطائه دورة في الحساب الذهني، وعندما أخبرتني أن عمره 4 سنوات ونصف توقعت أن يكون في المستوى صفر”.

وأضافت “عندما قابلت مهاب لأول مرة فوجئت أن لديه قدرات خارقة في الحساب وحفظ الأرقام، فبدأت معه في الجمع والطرح، ويحتاج الطفل لأربعة مستويات بمعدل حصتين أسبوعيًّا على مدى 6 أشهر، أنجزها مهاب في 3 أشهر ثم انتقلنا إلى الضرب والقسمة”.

مهاب كان يفوز على المدرّبين أنفسهم (الجزيرة مباشر)

وتابعت “دخلنا إلى البرنامج الثاني ولا يُعطى للأطفال دون 10 سنوات، لكن مهاب حصل على مستويين وتميّز كثيرًا”.

وعن القدرات الخارقة للطفل مهاب قالت “كان يدخل دورات مع من هو أكبر منه سنًّا وأحيانًا يفوز على المدرّبين أنفسهم، وشارك معنا في مسابقة (RH MATH) وحصل على مركز البطل من بين 955 طفلًا من 18 دولة، وكان مشاركًا في المستوى الثاني بينما كان يشارك من هم في عمره بالمستوى صفر”.

وأضافت “تأهل للمسابقة الدولية في ماليزيا لمؤسسة سمة العالمية للحساب الذهني بمشاركة 20 دولة، وحصل أيضًا على مركز البطل بتميز ودخل في المستوى السابع”.

وتحدّث الطفل للجزيرة مباشر قائلًا “اسمي مهاب القيوم عمرى 6 سنوات من سوريا نسكن في غازي عنتاب. أبي وأمي شجعوني على الحساب ومس هالة دربتني وأشكرها وأبي وأمي على اهتمامهم بي”.