بدا كأنه تجربة نووية.. شاهد لحظة ثوران بركان “تونغا” الهائل تحت الماء (فيديو)

أظهرت صور عبر الأقمار الاصطناعية لحظة ثوران بركان (هونغا تونغا- هونغا هاباي) تحت الماء، الذي بدا كأنه تجربة نووية.

وأدى ثوران البركان إلى فرار سكان أرخبيل تونغا إلى مناطق مرتفعة، كما أدى إلى تحذيرات من تسونامي في الولايات المتحدة وتشيلي واليابان.

ووقع ثوران البركان بعد ساعات قليلة من رفع تحذير منفصل من موجات مد عاتية في المحيط الهادئ بسبب ثورانه.

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أن تسونامي يبلغ ارتفاعه 1.2 متر رُصد في (نوكو ألوفا) عاصمة مملكة تونغا.

وقالت تقارير إنه تم إجلاء ملك تونغا توبو السادس من القصر الملكي في العاصمة، ونُقل إلى فيلا بعيدة عن الساحل. واستمر الثوران 8 دقائق ونفث غازات ورمادا ودخانا انتشر لمسافة بضعة كيلومترات.

وأدى ثوران البركان إلى موجات من التسونامي على شواطئ اليابان وجزر فيجي.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الأحد، أن الحكومة نصحت مئات الآلاف بترك بيوتهم خوفا من أمواج تسونامي.

ومن بين الأماكن التي تلقت التحذير مناطق اجتاحها تسونامي عام 2011 المدمر في اليابان.

وأضافت الهيئة أن 10 سفن انقلبت في مقاطعة كوتشي بجزيرة شيكوكو جنوبي اليابان، وأن الخطوط الجوية الوطنية ألغت 27 رحلة في مطارات بأنحاء البلاد.

وقالت وكالة كيودو للأنباء إن ثوران البركان الذي حدث ليلًا تسبب في تأخير رحلات قطارات وخدمات بريدية في بعض المناطق، كما قضى بعض السكان ليلة باردة بعد أن غادروا بيوتهم إلى مناطق مرتفعة.