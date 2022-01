تسونامي المحيط الهادئ.. إجلاء ملك تونغا عقب ثوران بركاني هائل والخطر يهدد اليابان وأمريكا ونيوزيلندا (فيديو)

فر سكان أرخبيل تونغا مذعورين إلى مناطق مرتفعة بعد ثوران بركاني هائل أدى إلى تحذيرات من تسونامي في الولايات المتحدة وتشيلي واليابان.

ووقع ثوران البركان بعد ساعات قليلة من رفع تحذير منفصل من موجات مد عاتية (تسونامي) في المحيط الهادئ بسبب ثورانه.

وأظهرت صور من الفضاء اللحظة التي نفث فيها البركان كتل دخان ورماد وتسبب بموجة صدمات عبر البحر المحيط به. وأعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أن “تسونامي يبلغ ارتفاعه 1,20 متر رُصد في (نوكي ألوفا) عاصمة البلاد.

وقالت تقارير إنه تم إجلاء ملك تونغا توبو السادس من القصر الملكي في العاصمة ونقل إلى فيلا بعيدة عن الساحل. واستمر الثوران 8 دقائق ونفث غازات ورمادا ودخانا امتد كيلومترات عدة.

https://twitter.com/sakakimoana/status/1482218193619865600

وأعرب وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن السبت عن قلق بلاده “العميق” بعد الثوران البركاني والتسونامي في أرخبيل تونغا، معلنًا أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال مساعدات فورًا.

وكتب بلينكن على تويتر أنّه “قلق جدًا” حيال “تعافي” شعب تونغا من آثار الثوران البركاني والتسونامي. وأضاف “الولايات المتحدة على استعداد لتقديم الدعم لجيراننا في المحيط الهادئ”.

Deeply concerned for the people of Tonga as they recover from the aftermath of a volcanic eruption and tsunami. The United States stands prepared to provide support to our Pacific neighbors.

وفي اليابان، أفادت هيئة الأرصاد أن موجات تسونامي بلغت البلاد ليل السبت مع احتمال ان يصل ارتفاع المد البحري الى 3 أمتار.

وقالت الهيئة إن موجات بارتفاع 1,2 متر بلغت جزيرة (أمامي أوشيما) الجنوبية ان تشهد مناطق ساحلية أخرى على المحيط الهادئ تسونامي محدودا.

وقال مسؤولون في فيجي إن الثوران كان مدويا لدرجة أنه سمع “مثل دوي رعد من بعيد” فوق الجزر الواقعة على بعد أكثر من 800 كيلومتر. وطلب المسؤولون من السكان تغطية خزانات المياه لحمايتها من الأمطار الحمضية أو الرماد.

وأظهرت لقطات مصورة أمواجًا عاتية تضرب الشاطئ في مدينة سوفا بفيجي. وقالت فيكتورينا كيو من لجنة الخدمة العامة في تونغا الجمعة إنه يجب على الناس “الابتعاد عن مناطق الإنذار وهي المناطق الساحلية المنخفضة والشعاب المرجانية والشواطئ”.

"I think it's going to break the dam over here."

Large waves crash against the shore of Pacifica, California as tsunami advisories were put into effect up and down the West Coast in the wake of an undersea volcanic eruption near Tonga. https://t.co/edhxkJYBuD pic.twitter.com/8EAzcfLMaa

— ABC News (@ABC) January 15, 2022