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تسونامي المحيط الهادئ.. إجلاء ملك تونغا عقب ثوران بركاني هائل والخطر يهدد اليابان وأمريكا ونيوزيلندا (فيديو)

صورة لثوران البركان في أرخبيل تونغا (رويترز)
16/1/2022

فر سكان أرخبيل تونغا مذعورين إلى مناطق مرتفعة بعد ثوران بركاني هائل أدى إلى تحذيرات من تسونامي في الولايات المتحدة وتشيلي واليابان.

ووقع ثوران البركان بعد ساعات قليلة من رفع تحذير منفصل من موجات مد عاتية (تسونامي) في المحيط الهادئ بسبب ثورانه.

وأظهرت صور من الفضاء اللحظة التي نفث فيها البركان كتل دخان ورماد وتسبب بموجة صدمات عبر البحر المحيط به. وأعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أن “تسونامي يبلغ ارتفاعه 1,20 متر رُصد في (نوكي ألوفا) عاصمة البلاد.

وقالت تقارير إنه تم إجلاء ملك تونغا توبو السادس من القصر الملكي في العاصمة ونقل إلى فيلا بعيدة عن الساحل. واستمر الثوران 8 دقائق ونفث غازات ورمادا ودخانا امتد كيلومترات عدة.

https://twitter.com/sakakimoana/status/1482218193619865600

وأعرب وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن السبت عن قلق بلاده “العميق” بعد الثوران البركاني والتسونامي في أرخبيل تونغا، معلنًا أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال مساعدات فورًا.

وكتب بلينكن على تويتر أنّه “قلق جدًا” حيال “تعافي” شعب تونغا من آثار الثوران البركاني والتسونامي. وأضاف “الولايات المتحدة على استعداد لتقديم الدعم لجيراننا في المحيط الهادئ”.

وفي اليابان، أفادت هيئة الأرصاد أن موجات تسونامي بلغت البلاد ليل السبت مع احتمال ان يصل ارتفاع المد البحري الى 3 أمتار.

وقالت الهيئة إن موجات بارتفاع 1,2 متر بلغت جزيرة (أمامي أوشيما) الجنوبية ان تشهد مناطق ساحلية أخرى على المحيط الهادئ تسونامي محدودا.

وقال مسؤولون في فيجي إن الثوران كان مدويا لدرجة أنه سمع “مثل دوي رعد من بعيد” فوق الجزر الواقعة على بعد أكثر من 800 كيلومتر. وطلب المسؤولون من السكان تغطية خزانات المياه لحمايتها من الأمطار الحمضية أو الرماد.

وأظهرت لقطات مصورة أمواجًا عاتية تضرب الشاطئ في مدينة سوفا بفيجي. وقالت فيكتورينا كيو من لجنة الخدمة العامة في تونغا الجمعة إنه يجب على الناس “الابتعاد عن مناطق الإنذار وهي المناطق الساحلية المنخفضة والشعاب المرجانية والشواطئ”.

بدورها، حثّت إدارة الجيولوجيا في تونغا الناس على البقاء في منازلهم وارتداء أقنعة إذا كانوا بالخارج وتغطية خزانات مياه الأمطار وأنظمة تجميع مياه الأمطار.

وأصدر مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ “تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية” في ساموا الأمريكية، وقال إن هناك تهديدا “بتقلبات على مستوى سطح البحر وتيارات المحيط القوية التي يمكن أن تشكل خطرا على طول الشواطئ”.

وصدرت تحذيرات مماثلة من السلطات في نيوزيلندا وفيجي وفانواتو وتشيلي وكذلك أستراليا حيث قالت السلطات إن مساحات شاسعة من الساحل يمكن أن تتعرض لموجات تسونامي بما في ذلك سيدني.

ونصح السكان في ولاية نيو ساوث ويلز المحيطة بالخروج من الماء والابتعاد عن حافة الماء المباشرة”.

كما صدرت تحذيرات من تسونامي لكامل الساحل الغربي للولايات المتحدة، وتسببت الأمواج في حدوث فيضانات منخفضة المستوى في هاواي.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرات من حدوث موجات تسونامي من كاليفورنيا إلى ألاسكا، وتوقعت موجات تصل إلى قدمين وتيارات قوية وفيضانات ساحلية.

وأوصت “بالابتعاد عن الشاطئ والخروج من الموانئ والمراسي في هذه المناطق”.

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إن “تسونامي يتم رصده حاليا” في هاواي، لكنه أوضح أنه “لم ترد أنباء عن وقوع أضرار بل فقط فيضانات طفيفة في جميع أنحاء الجزر”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات