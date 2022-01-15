“يهدد هيبتنا”.. لون الكمامات يحرج الشرطة الإيطالية واحتجاج رسمي لدى وزارة الداخلية

قدّمت الشرطة الإيطالية احتجاجًا لدى وزارة الداخلية، بسبب كمامات موحدة باللون الوردي لأفراد الشرطة خلال ساعات العمل.

وقالت نقابة الشرطة إن اللون يهدد سمعتها وهيبتها، وكتبت في رسالة إلى الوزارة “لا نفهم سبب شراء كمامات بلون يبدو من الوهلة الأولى أنه غير مناسب لإدارتنا”.

Il sindacato di destra della polizia: «Noi le mascherine rosa non le indossiamo» https://t.co/mGEgVs8dyd — Gayburg (@gayburg) January 15, 2022

ورأت النقابة الأمر “مثيرًا للحيرة”، مضيفة بامتعاض “بعد عامين من تفشي فيروس كورونا يجب أن يكون من السهل شراء الكمامات المناسبة”.

وأوصت الشرطة بأن يكون لون الكمامات المعممة على أفرادها إما أبيض أو أسود، في حين لم يصدر أي رد من الوزارة.

وكانت إيطاليا قد سجلت في الأسبوع الأول من السنة الجديدة أرقامًا قياسية للإصابات اليومية بفيروس كورونا، بينما انخفضت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء.

وسجّلت إيطاليا 138 ألف وفاة مرتبطة بالفيروس منذ رصده بالبلاد في فبراير/شباط 2020.