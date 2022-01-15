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“لو كل العرب زي دبي نسيوا فلسطين”.. أغنية ساخرة تكشف نظرة الإسرائيليين للتطبيع الإماراتي (فيديو)

نوعم شوستر الفنانة الكوميدية الإسرائيلية (منصات التواصل)
15/1/2022

أثارت أغنية إسرائيلية تسخر من التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، موجة من الجدل على المنصات العربية.

الأغنية من أداء الفنانة الكوميدية الإسرائيلية (نوعم شوستر) المناهضة للاحتلال وتقيم في قرية عربية- يهودية مشتركة في قضاء القدس تدعى “واحة السلام”.

شوستر قالت إنها ألّفت الأغنية تكريمًا للسلام الإسرائيلي مع دبي -على حد تعبيرها- وسخرت الأغنية من الإمارات متمنية أن تصبح كل الدول العربية مثل دبي، قائلة “معاهم ملايين ونسيوا فلسطين”.

وخلال الأغنية، تمنت شوستر “أن تصبح كل الدول العربية مثل دبي في حبها للشعب الإسرائيلي، وأن تكون حدود إسرائيل كاملة من النهر إلى البحر”.

تقول كلمات أغنية “أنا هيفا والنبي” التي كتبتها شوستر بالعربية، وقالت إنها بشكل عام تنقل رسالة حب وسلام لكل عربي:

“في آخر النفق فيه ضي.. لو كل العرب زي.. دبي دبي دبي. بحبوا شعب إسرائيل حي.. ما راح يرمونا بالمَيّ.. دبي دبي دبي.

ما فيش أحلى من عرب.. معهم ملايين.. ونسيوا شعب انتكب.. نسيوا فلسطين.. وقالوا تبقى يا ريت إسرائيل من مَيّ للمَيّ.. دبي دبي دبي.

دبي دبي دبي.. لم نفقد أملنا بعد.. نكوي وعي العرب كيّ.. وزي دبي دبي. ينسوا إنه غزة حاصرناها..

كم هذا جيد لو كل العرب زي دبي. بحبسكم بالحواجز وأخذ سيلفي بالأبراج.. دبي دبي دبي”.

كانت شوستر قد عبّرت عن تضامنها مع أهالي حي الشيخ الجراح في القدس المحتلة، وكتبت عبر حسابها على تويتر “أنا يهودية إسرائيلية وقلبي مع الشيخ جراح وأهل غزة. الحل الوحيد هو نهاية الاحتلال الوحشي”.

وأثارت الأغنية ردود فعل واسعة لدى المدونين على منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل