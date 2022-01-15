“لو كل العرب زي دبي نسيوا فلسطين”.. أغنية ساخرة تكشف نظرة الإسرائيليين للتطبيع الإماراتي (فيديو)

أثارت أغنية إسرائيلية تسخر من التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، موجة من الجدل على المنصات العربية.

الأغنية من أداء الفنانة الكوميدية الإسرائيلية (نوعم شوستر) المناهضة للاحتلال وتقيم في قرية عربية- يهودية مشتركة في قضاء القدس تدعى “واحة السلام”.

شوستر قالت إنها ألّفت الأغنية تكريمًا للسلام الإسرائيلي مع دبي -على حد تعبيرها- وسخرت الأغنية من الإمارات متمنية أن تصبح كل الدول العربية مثل دبي، قائلة “معاهم ملايين ونسيوا فلسطين”.

وخلال الأغنية، تمنت شوستر “أن تصبح كل الدول العربية مثل دبي في حبها للشعب الإسرائيلي، وأن تكون حدود إسرائيل كاملة من النهر إلى البحر”.

تقول كلمات أغنية “أنا هيفا والنبي” التي كتبتها شوستر بالعربية، وقالت إنها بشكل عام تنقل رسالة حب وسلام لكل عربي:

“في آخر النفق فيه ضي.. لو كل العرب زي.. دبي دبي دبي. بحبوا شعب إسرائيل حي.. ما راح يرمونا بالمَيّ.. دبي دبي دبي.

ما فيش أحلى من عرب.. معهم ملايين.. ونسيوا شعب انتكب.. نسيوا فلسطين.. وقالوا تبقى يا ريت إسرائيل من مَيّ للمَيّ.. دبي دبي دبي.

دبي دبي دبي.. لم نفقد أملنا بعد.. نكوي وعي العرب كيّ.. وزي دبي دبي. ينسوا إنه غزة حاصرناها..

كم هذا جيد لو كل العرب زي دبي. بحبسكم بالحواجز وأخذ سيلفي بالأبراج.. دبي دبي دبي”.

كانت شوستر قد عبّرت عن تضامنها مع أهالي حي الشيخ الجراح في القدس المحتلة، وكتبت عبر حسابها على تويتر “أنا يهودية إسرائيلية وقلبي مع الشيخ جراح وأهل غزة. الحل الوحيد هو نهاية الاحتلال الوحشي”.

وأثارت الأغنية ردود فعل واسعة لدى المدونين على منصات التواصل الاجتماعي.

" لو كل العرب زي دبي … نسيوا فلسطين " هذه كلمات اغانيهم عن السلام والتطبيع !! وهذه نظرتهم لمن هرول تجاههم فقط يلقى استحقاراً واستخفافا pic.twitter.com/OuYxUzWcQ7 — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) January 14, 2022

مغنية اسرائيلية تغني لانبطاح #دبي

ل #اسرائيل

وتتمنى ان ينبطح العرب مثلها! في بآخر النفق ضي

لو كل العرب زي دبي ! مفيش احلى من العرب

معهم ملايين

نسيوا شعب انتكب

نسيوا #فلسطين !

ونسيوا إنا #غزة حاصرنا! اظنها تستهزئ بتخاذل العرب

والعرب فرحانين بخيبتهم#الكويت #البدون pic.twitter.com/NDZs8dbAdP — المخرج والفنان سيد النور (@sayedalnoor) January 14, 2022

أغنية إسرائيلية جديدة تمجّد تطبيع دبي وتثني على تخليها عن فلسطين وتتمنى كل العرب زي دبي!😡😡😡#فريق_مجاهدون#فريق_ثوار_فلسطين #فريق_نبض_الأقصى pic.twitter.com/jtaY480kD5 — سيف الإسلام (عاشق الشهادة) (@AlshhadtS) January 14, 2022

أغنية للفنانة اليهودية نوعم_شوستر عن التطبيع مع الإمارات"لو كل العرب زي دبي بحبوا اسرائيل ومارح يرمونا بالميّ ما فيش أحلى من عرب معهم ملايين ونسيوا شعب انتكب، نسيوا فلسطين أملنا دبي نكوي وعي العرب كيّ وزي دبي نيسوا أنه غزة حاصرنا خيانة pic.twitter.com/lIK8YC8hph — ALGERIE (@saidnacerkoka) January 14, 2022