معلمة مسلمة في كندا ترسل 80 رسالة بخط اليد لطلابها بعد تعليق الدراسة.. ما القصة؟

أرسلت معلمة في مدرسة ثانوية في مقاطعة أونتاريو الكندية رسائل مكتوبة بخط يدها، لمساعدة تلاميذها على تجاوز هذه الفترة العصيبة، إذ بدأت السنة الجديدة بحظر التجوال والدراسة عن بعد بسبب انتشار متحور أوميكرون.

وقالت المدرّسة المسلمة، إيمان العريبي إنها أرادت أن تبيّن لطلابها أن شخصًا يهتم بهم لذلك أرسلت رسالة بخط اليد إلى كل منهم.

وأوضحت العريبي بحسب شبكة (راديو كندا)، أنها رغبت رسم الابتسامة على وجوه طلابها في الفصول الثلاثة.

وقد توقعت المعلمة رد فعل طلابها عند قراءة الرسائل عندما خصصت الأسبوع الماضي لكتابة 60 منها و20 هذا الأسبوع.

وقالت العريبي إنها تلقت رسائل شكر عبر بريدها الإلكتروني من العديد من طلابها، وأضافت “ذلك جعلني أشعر وكأني فعلت شيئًا أحدث فرقًا حقًا لهؤلاء الطلاب في وقت كنا محبوسين في المنازل ونفقد التواصل”.

وشكرت إحدى الأمهات إيمان العريبي في تغريدة على تويتر، قالت فيها “أرسلت إحدى معلمات ابنتي لكل طالب رسالة بخط اليد عبر البريد، اللطف والتشجيع جعلا دموعي تسيل ورفعا معنويات ابنتي”.

One of my daughter’s teachers sent each of her students a hand written note in the mail. The kindness and encouragement brought tears to my eyes and boosted my daughter’s spirits. #onted

— Shawna Lewkowitz (@ShawnaLewk) January 11, 2022