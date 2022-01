انتقاما من المحل.. امرأة غاضبة تمزّق فساتين زفاف بقيمة 11 ألف دولار (فيديو)

أتلفت امرأة 32 فستان زفاف داخل محل في الصين بعد خلاف مع إدارته على قيمة دفعة مقدمة.

وصورت إحدى عاملات المحل المرأة وهي تمرر المقص على الفساتين باهظة الثمن، محاولة ثنيها عن ذلك.

ورفض المحل إعادة دفعة مقدمة بقيمة 550 دولارًا، كانت المرأة قد دفعتها في أبريل/نيسان الماضي.

وقالت وسائل إعلام صينية إن المرأة استخدمت مقصًا لإتلاف 32 فستان زفاف بقيمة 11 ألف دولار، في محل بمنطقة جيانغجين في تشونغتشينغ.

وكانت المرأة قد حجزت باقة زفاف كان مقررًا في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قيمتها 1260 دولارًا، قبل أن تقرر تأجيلها ثم إلغاءها.

This angry customer at a Chongqing bridal salon took out scissors and cut up wedding dress after wedding dress. The video has since gone viral on social media. pic.twitter.com/LSRXoI0OAa

— What's on Weibo (@WhatsOnWeibo) January 13, 2022