انتقاما من المحل.. امرأة غاضبة تمزّق فساتين زفاف بقيمة 11 ألف دولار (فيديو)

أتلفت امرأة 32 فستان زفاف داخل محل في الصين بعد خلاف مع إدارته على قيمة دفعة مقدمة.

وصورت إحدى عاملات المحل المرأة وهي تمرر المقص على الفساتين باهظة الثمن، محاولة ثنيها عن ذلك.

ورفض المحل إعادة دفعة مقدمة بقيمة 550 دولارًا، كانت المرأة قد دفعتها في أبريل/نيسان الماضي.

وقالت وسائل إعلام صينية إن المرأة استخدمت مقصًا لإتلاف 32 فستان زفاف بقيمة 11 ألف دولار، في محل بمنطقة جيانغجين في تشونغتشينغ.

وكانت المرأة قد حجزت باقة زفاف كان مقررًا في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قيمتها 1260 دولارًا، قبل أن تقرر تأجيلها ثم إلغاءها.

This angry customer at a Chongqing bridal salon took out scissors and cut up wedding dress after wedding dress. The video has since gone viral on social media. pic.twitter.com/LSRXoI0OAa — What's on Weibo (@WhatsOnWeibo) January 13, 2022

وطالبت الزبونة باسترجاع مالها إلا أن المحل رفض وفقًا لسياساته التي تمنع إرجاع المال إلى الزبون في حال ألغى الشراء، وعرض بدل ذلك تقديم باقة احتفال “اكتمال القمر” الذي يحتفل فيه الصينيون بالمولود الجديد بعد مرور 100 يوم على ولادته، وهو تقليد اعتمدوه في وقت كانت فيه معدلات وفيات الرضع عالية جدًّا.

وأشارت الصحافة المحلية إلى أن المرأة كانت حاملًا عند تقديم العرض، ووافقت على ذلك قبل أن تعود إلى المحل في وقت لاحق وتبدأ بتقطيع الفساتين.

وفي محاولة لثنيها على فعلها كانت العاملة تقول للزبونة إن هذه الفساتين تكلف الآلاف، لترد الأخيرة “لا يهم، اتصلي بالشرطة”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد حضرت الشرطة إلى المحل لإخراج الزبونة الغاضبة، واحتجزتها قبل أن تعتذر عن سلوكها والأضرار التي سببتها، ووعد زوجها بتعويض المحل، وفق ما أفاد صاحبه.

وانتقد مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) تصرّف المرأة، وقال بعضهم إنها يجب أن تواجه عقوبة السجن، بينما طالب آخرون بتعويض الخسائر.