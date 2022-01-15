شاب يدفع فتاة إلى سكة حديد لحظة وصول القطار.. وسرعة بديهة السائق تنجيها (فيديو)

أكد مكتب النائب العام في بروكسل، اليوم السبت، أنه تم احتجاز شاب للاشتباه في قيامه بدفع امرأة في مسار قطار مقبل بإحدى محطات مترو الأنفاق وسط العاصمة البلجيكية. وقد يعتقل الشاب بتهمة الشروع في قتل.

وأظهر فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الرجل وهو يدفع امرأة عمدا من الظهر عندما كان قطار الأنفاق مقبلا.

وتردد أن سائق القطار استخدم مكابح الطوارئ ونجح في تجنب دهس المرأة. وأكد ناطق باسم شركة النقل المحلية أنه تم نقل المرأة سريعا إلى الرصيف.

وبحسب صحيفة بلجيكية فقد وقع الحادث الساعة 07:45 مساء تقريبا بالتوقيت المحلي في محطة مترو بوسط المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا) أن الحادث تسبب في وقف حركة المرور في المنطقة المتضررة حتى 08:15 مساء.