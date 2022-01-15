“أنا دمي فلسطيني”.. لقطات تجتاح المنصات لطلاب مصريين يحتفلون بتخرجهم (فيديو)

احتفل طلاب مصريون بتخرجهم في الجامعة بأسلوب فريد ومميز على أنغام أغنية “أنا دمي فلسطيني” الشهيرة في مشهد حماسي، مرتدين الكوفية التراثية المعروفة هناك معلنين تضامنهم الكامل مع القضية.

وتداولت منصات التواصل ووسائل إعلام عربية لقطات تظهر عشرات الطلاب من كلية الطب جامعة الزقازيق (شمالي مصر)، وهم يقفزون بهمّة وحماسة مرتدين الكوفية الفلسطينية ويرددون كلمات الأغنية المعروفة.

ولقي المقطع -الذي نشرته صفحة “طلاب الزقازيق” على فيسبوك- رواجًا واسعًا وإشادات وتفاعلات جمّة في مصر وفلسطين، وعبّر ناشطون عن سعادتهم بالتضامن الشعبي العربي مع القضية الفلسطينية.

وتُعد “أنا دمي فلسطيني” إحدى أشهر الأغاني المنتشرة عربيًّا منذ أن أدّاها الفنان الفلسطيني الشاب محمد عساف، الذي كان سفيرًا سابقًا للشباب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

اجيال || بالفيديو.. فرحة عارمة..لطلاب كلية الطب في جامعة الزقازيق بمصر يحتفلون بتخرجهم على أنغام "انا دمي فلسطيني " وبالكوفية التراثية الفلسطينية

فلسطين المحتلة حاضرة في قلوب الجميع مهما حاول الاحتلال الصهيوني ترويج عكس ذلك بالتطبيع#الطب#كلية_الطب#جامعة_الزقازيق #طلبة_مصر pic.twitter.com/RMjlCm58Ak — اجيال Ajial 🇰🇼 (@ajialq8) January 14, 2022

ولم تكن تلك الواقعة الوحيدة التي يردد فيها المصريون كلمات أغنية عسّاف دعمًا لفلسطين، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استفز وجود سياح إسرائيليين على متن يخت في مدينة دهب المصرية المطلة على البحر الأحمر، شبابًا مصريين تصادف وجودهم في الرحلة البحرية ذاتها.

وتجمّع الشبان المصريون على الفور وهتفوا بأعلى صوتهم “أنا دمي فلسطيني” على أنغام الأغنية الشهيرة في مقطع أثار إعجابًا إلكترونيًا لافتًا، كأنها رسالة إلى السائحين الإسرائيليين بأن القضية الفلسطينية “ما زالت في قلب كل مصري”.

انقلب الحفل إلى دفاع عن قضية .. شباب مصريون يهتفون "أنا دمي فلسطيني" أثناء تواجد سياح إسرائيليين بمدينة #دهب السياحية#مصر pic.twitter.com/Ioi9fQue0z — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 8, 2021

وتقول كلمات الأغنية:

“على عهدي على ديني، على أرضي تلاقيني.. أنا لأهلي أنا أفديهم، أنا دمي فلسطيني (فلسطيني فلسطيني)

وقفنا لك يا ديرتنا، بعزتنا وعروبتنا.. أرض القدس نادتنا، صوت أمي يناديني (فلسطيني فلسطيني)

يا يما أبشري بالعز، دارك قلعة ما تنهز.. عليها الروح ما تنعز، ولا دمي وشراييني (فلسطيني فلسطيني)

فلسطيني وابن أحرار، جبيني في السما ومغوار.. على عهدي الوفا يا دار، وعمره ما انحنى جبيني (فلسطيني فلسطيني).. والله أنا دمي فلسطيني”.