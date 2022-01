بعد انسدادها 3 أيام.. نيوزيلندي يتفاجأ بوجود صرصور في أذنه (صور)

تفاجأ رجل نيوزيلندي من وجود صرصور في أذنه وذلك بعد ذهابه للسباحة وانسدادها لمدة ثلاثة أيام كاملة.

ونشر الرجل ويُدعى زين ويدينغ (40 عاما) صورة للصرصور على يده وعلق عليها على فيسبوك “ذهبت إلى الدكتور، السبت، بأذن مسدودة وقال إنه لا يستطيع رؤية أي شيء وسيختفي من تلقاء نفسه”.

وأضاف “ذهبت اليوم للحصول على رأي ثانٍ عند دكتور مختلف وأزال صرصور من أذني بعد 3 أيام من وجوده”.

وتابع ساخرا “ربما عليّ تجنب الأطباء”.

وقال ويدينغ لصحيفة (New Zealand Herald) المحلية إنه “شعر بفرقعة في طبلة أذنه عندما خرج الصرصور” مشيرًا إلى أن الطبيبة قالت له “لم أر هذا من قبل، قرأت عنه ولكن لم أره مطلقًا”.

وأضاف “ظلت تقول: يا إلهي! عندما قالت ذلك لأول مرة ظننت أنني مصاب بورم”.

ولفت إلى أنه بدأ في الشعور بمشكلة انسداد الأذن بعدما ذهب للسباحة ثم جاء لينام على الأريكة.

وتساءل مستنكرا “نمت على شجرة ولم يحدث شيء. أنام على الأريكة وينتهي بي المطاف بوجود صرصور في أذني لمدة ثلاثة أيام”.

Went to the Dr on Saturday with a blocked ear. The Dr said he couldn't see anything and it would go away by itself. Went for a second opinion today, and had a cockroach 🪳 removed from my ear. 3 days with a roach in my ear 🤮Perhaps avoid The Doctors Onehunga. pic.twitter.com/nOVL3qEIq7

— Zane Wedding (@tweetswillsaveu) January 10, 2022