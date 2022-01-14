بعد انسدادها 3 أيام.. نيوزيلندي يتفاجأ بوجود صرصور في أذنه (صور)

تفاجأ رجل نيوزيلندي من وجود صرصور في أذنه وذلك بعد ذهابه للسباحة وانسدادها لمدة ثلاثة أيام كاملة.

ونشر الرجل ويُدعى زين ويدينغ (40 عاما) صورة للصرصور على يده وعلق عليها على فيسبوك “ذهبت إلى الدكتور، السبت، بأذن مسدودة وقال إنه لا يستطيع رؤية أي شيء وسيختفي من تلقاء نفسه”.

كشف رجل نيوزيلندي عن دخول صرصور إلى أذنه بعد ذهابه للسباح (مواقع التواصل)

وأضاف “ذهبت اليوم للحصول على رأي ثانٍ عند دكتور مختلف وأزال صرصور من أذني بعد 3 أيام من وجوده”.

وتابع ساخرا “ربما عليّ تجنب الأطباء”.

وقال ويدينغ لصحيفة (New Zealand Herald) المحلية إنه “شعر بفرقعة في طبلة أذنه عندما خرج الصرصور” مشيرًا إلى أن الطبيبة قالت له “لم أر هذا من قبل، قرأت عنه ولكن لم أره مطلقًا”.

Zane Wedding fra New Zealand gikk tre dager med en kakerlakk i øret: «Kokte» den med hårføner. https://t.co/j1NtQZKdtS — ABC Nyheter Motor (@ABCNyheterMotor) January 14, 2022

وأضاف “ظلت تقول: يا إلهي! عندما قالت ذلك لأول مرة ظننت أنني مصاب بورم”.

ولفت إلى أنه بدأ في الشعور بمشكلة انسداد الأذن بعدما ذهب للسباحة ثم جاء لينام على الأريكة.

وتساءل مستنكرا “نمت على شجرة ولم يحدث شيء. أنام على الأريكة وينتهي بي المطاف بوجود صرصور في أذني لمدة ثلاثة أيام”.