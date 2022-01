بعد “اتهامات جنسية”.. تجريد الأمير البريطاني أندرو من مهامه الملكية والعسكرية

أعلن القصر الملكي البريطاني (بكنجهام)، الخميس، تجريد الأمير أندرو من واجباته العسكرية وامتيازاته الملكية، وأنه لم يعد يعرف بـ“صاحب السمو الملكي”.

جاء ذلك في الوقت الذي يخوض فيه ابن الملكة إليزابيث معركة قضائية في الولايات المتحدة بعد اتهامه بارتكاب اعتداءات جنسية.

وكان أندرو (61 عامًا) وهو دوق يورك قد أُجبر على التخلي عن واجباته العامة عام 2019 لعلاقته برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري أبستين الذي أدين في قضية جنسية، وبعد مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية عبّر فيها الأمير عن أمله في تبرئة ساحته.

وتعني الخطوة التي اتخذها القصر أن الأمير سيفقد الآن كل ما يربطه بالأسرة الملكية.

وقال قصر بكنجهام في بيان “بتصريح من الملكة وبموافقتها أعيدت المسؤوليات العسكرية لدوق يورك وامتيازاته الملكية إلى الملكة”، وأضاف “سيواصل دوق يورك عدم القيام بأي مهام عامة، وسيدافع عن قضيته بصفته مواطنًا عاديًا”.

𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Buckingham Palace announce that, with the Queen's approval and agreement, Prince Andrew's military affiliations and royal patronages have ALL been returned to Her Majesty. pic.twitter.com/9WEqm9SEMO

ورفض القاضي الأمريكي لويس كابلان، أمس الأربعاء، محاولة من جانب الأمير أندرو لإسقاط دعوى قضائية كانت قد رفعتها فيرجينيا جوفري، وتتهم فيها دوق يورك بالاعتداء جنسيًا عليها عام ٢٠٠١ عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، وعندما كان يستغلها الممول الراحل جيفري إبستين.

وينفى أندرو اتهامات جيفري بأنه أجبرها على ممارسة الجنس منذ أكثر من عقدين في منزل مساعدة إبستين السابقة جيسلين ماكسويل في لندن، أو أنه أساء معاملتها في عقارين آخرين مملوكين لإبستين.

ومن جهته، أكد أندرو بريتلر محامي الأمير أندرو خلال جلسة عبر الفيديو أمام محكمة مانهاتن الفدرالية برئاسة القاضي كابلان، الأسبوع الماضي، أن جوفري “تخلت عن حقوقها في الادعاء عليهم لدى توقيعها الاتفاق سنة 2009 وتقاضيها المال من إبستين”.

Military veterans have signed an open letter to the Queen calling for her to take “immediate steps to strip Prince Andrew of all his military ranks and titles”. The letter, published by @RepublicStaff, describes his position as “untenable". pic.twitter.com/Ux9bl7iFZB

— Lizzie Robinson (@LizzieITV) January 13, 2022