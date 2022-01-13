ممسكا بالحلوى.. طفل تركي يقتحم لقاء تليفزيونيا لوالدته المذيعة (فيديو)

اقتحم طفل ممسكًا الحلوى بيده يبلغ من العمر 5 سنوات لقاءً تليفزيونيًا لوالدته المذيعة التي كانت برفقة ضيفها ليقطع بعفويته بثًا مباشرًا على قناة (شباب قبرص)، وهي إحدى القنوات المحلية لجمهورية قبرص التركية.

Stüdyoya girdi, şekerleri afiyetle yedi… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekilen televizyon programının davetsiz misafiri 5 yaşındaki Fikri Ali, izleyenleri gülümsetti. https://t.co/3Mrpz9OCMg pic.twitter.com/PbAVIQWFJI — TRT HABER (@trthaber) January 11, 2022

وأظهر البث المباشر للقاء الذي أذيع، الأربعاء، دخول الطفل (فكري علي) إلى الأستوديو حيث بدا على المذيعة التردد في البداية قبل أن يدعوه الضيف زكي سيلير وهو نائب برلماني للجلوس بجانبه.

ولم يكتف الطفل الصغير بذلك؛ بل قام بالوقوف على طاولة الحوار وظهر وهو يأكل الحلوى، كما حاول العبث بالأوراق التي أمام الضيف وسط ضحك والدته على الهواء.

ونشر النائب البرلماني المقطع على صفحته في فيسبوك وقال إنه واحد من اللقاءات التي “لن ينساها طوال حياته بسبب وجود الضيف الصغير”.

وأوضح أن المذيعة كانت مترددة في البداية، لكنه طالبها بأن لا تخجل من أمومتها.

وعدّ البرلماني التركي الموقف انعكاسًا لعدم توفير الدولة “أماكن مناسبة للأمهات العاملات لأبنائهم أثناء القيام بوظائفهن”.

وأضاف “نحن نعلم أنكِ تعملي في ظل ظروف أكثر صعوبة سنواصل الآن القتال للدفاع عنك بشكل أفضل ولنكون صوتك”، وتابع “لا تشكِ في ذلك أبدًا”.