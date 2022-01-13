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ما علاقة كورونا والتغير المناخي بوجباتك السريعة المفضلة؟ إليك التفاصيل

مطاعم الوجبات السريعة تواجه نقصا في المواد الخام بسبب جائحة كورونا والتغيير المناخي (مواقع)
12/1/2022

ألقى وباء كورونا والتغيير المناخي بظلالهما على عدد من أشهر مطاعم الوجبات السريعة في العالم، ومن بينها (كنتاكي) للدجاج المقلي و(ماكدونالدز)، وغيرهما.

وتواجه العلامتان التجاريتان نقصًا حادًا في عدد من المنتجات الخام والخضروات التي تستخدماها في وجباتهما الشهيرة حول العالم.

ماكدونالد اليابان يعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي عدم توفر الأحجام الكبيرة والمتوسطة من البطاطس المقلية (مواقع)

وذكر موقع (سي إن إن) الأمريكي، الأربعاء، أن الشركتين بدأتا فعليًا في حذف بعض وجباتهما ومنتجاتهما من قوائم الطعام في بعض البلدان لعدم توافر الدجاج الطازج والبطاطس المناسبة للقلي لا سيما في اليابان وأستراليا.

وأعلنت شركة كنتاكي في أستراليا أنها أزالت مؤقتًا بعض العناصر من القائمة في مواقع معينة في البلاد، لأنها تكافح للعثور على أهم مكوناتها وهو الدجاج الطازج، مضيفة أن مورديها يعانون من نقص في الموظفين بسبب فيروس كورونا.

ونقل (سي إن إن) عن متحدث باسم كنتاكي قوله إن هذه الاضطرابات “ستستمر لأسابيع عدة”.

وفي الوقت ذاته، اضطرت شركة ماكدونالدز في اليابان إلى التوقف عن بيع الأحجام المتوسطة والكبيرة من البطاطس المقلية في أعقاب تأخير شحنات البطاطس بسبب الاضطرابات المناخية.

وقالت الشركة في بيان، الجمعة، إن تعليق بيع البطاطس المقلية بحجميها الكبير والمتوسط “سيستمر في حوالي 2900 منفذ بيع في أنحاد البلاد جميعها طوال يناير/كانون الثاني الجاري”.

وأرجعت قرارها إلى استمرار تأثيرات الفيضانات قرب ميناء فانكوفر في كندا، والذي يمر من خلاله الكثير من واردات الشركة من البطاطس من أمريكا الشمالية.

وأشارت ماكدونالدز أيضًا إلى أن تساقط الثلوج بكثافة وسوء الأحوال الجوية أثرتا في خدمات الشحن.

والصيف الماضي، كان اللبن المخفوق (ميلك شيك) غير متاح مؤقتًا في ماكدونالدز في المملكة المتحدة بسبب مشاكل مماثلة.

واضطرت كذلك سلسلة مطاعم ناندوز الشهيرة إلى إغلاق بعض مطاعمها في أغسطس/آب الماضي بعد نفاد الدجاج على خلفية الجائحة.

وفي الولايات المتحدة، تعرضت سلاسل مطاعم مثل (Taco Bell) و(Chick-fil-A) لنقص في المكونات بسبب الوباء ما أجبرها على التراجع مؤقتًا عن بعض العروض التجارية للزبائن.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية