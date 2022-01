ما علاقة كورونا والتغير المناخي بوجباتك السريعة المفضلة؟ إليك التفاصيل

ألقى وباء كورونا والتغيير المناخي بظلالهما على عدد من أشهر مطاعم الوجبات السريعة في العالم، ومن بينها (كنتاكي) للدجاج المقلي و(ماكدونالدز)، وغيرهما.

وتواجه العلامتان التجاريتان نقصًا حادًا في عدد من المنتجات الخام والخضروات التي تستخدماها في وجباتهما الشهيرة حول العالم.

وذكر موقع (سي إن إن) الأمريكي، الأربعاء، أن الشركتين بدأتا فعليًا في حذف بعض وجباتهما ومنتجاتهما من قوائم الطعام في بعض البلدان لعدم توافر الدجاج الطازج والبطاطس المناسبة للقلي لا سيما في اليابان وأستراليا.

وأعلنت شركة كنتاكي في أستراليا أنها أزالت مؤقتًا بعض العناصر من القائمة في مواقع معينة في البلاد، لأنها تكافح للعثور على أهم مكوناتها وهو الدجاج الطازج، مضيفة أن مورديها يعانون من نقص في الموظفين بسبب فيروس كورونا.

Hey @KFCAustralia can you confirm you have enough chicken to ride out the apparent disruptions to the chicken supply chain? Need my wings, ya feel? Don’t want a repeat of @KFC_UKI pic.twitter.com/TbXGkbck5y

ونقل (سي إن إن) عن متحدث باسم كنتاكي قوله إن هذه الاضطرابات “ستستمر لأسابيع عدة”.

وفي الوقت ذاته، اضطرت شركة ماكدونالدز في اليابان إلى التوقف عن بيع الأحجام المتوسطة والكبيرة من البطاطس المقلية في أعقاب تأخير شحنات البطاطس بسبب الاضطرابات المناخية.

You may have to get your fried chicken fix elsewhere, as KFC’s chicken supply is impacted by Australia’s rising COVID cases. https://t.co/ZpXwM6E7Ah #TheProjectTV pic.twitter.com/eo2oz53BwJ

وقالت الشركة في بيان، الجمعة، إن تعليق بيع البطاطس المقلية بحجميها الكبير والمتوسط “سيستمر في حوالي 2900 منفذ بيع في أنحاد البلاد جميعها طوال يناير/كانون الثاني الجاري”.

وأرجعت قرارها إلى استمرار تأثيرات الفيضانات قرب ميناء فانكوفر في كندا، والذي يمر من خلاله الكثير من واردات الشركة من البطاطس من أمريكا الشمالية.

Fried potato has been lacking in Japan, so almost all the Macdonald stores have stopped to sell L and M size of fried potato🍟😭 pic.twitter.com/puF1stVuZA

وأشارت ماكدونالدز أيضًا إلى أن تساقط الثلوج بكثافة وسوء الأحوال الجوية أثرتا في خدمات الشحن.

والصيف الماضي، كان اللبن المخفوق (ميلك شيك) غير متاح مؤقتًا في ماكدونالدز في المملكة المتحدة بسبب مشاكل مماثلة.

BREAKING: UK @McDonalds HAS RUN OUT OF MILKSHAKES

– The milkshake shortage is driven by COVID-19 supply chain issues

– The UK previously experienced a chicken shortage at @kfc and @NandosUK

More to come on this developing story: pic.twitter.com/m4oggZSbQL

— Khabr Now (@KhabrNow) August 24, 2021