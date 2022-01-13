بعد قصف مقر عملها.. فلسطينية تروي تجربة تحولها من طبيبة عيون إلى صناعة الحلويات الصحية (فيديو)

قاومت أخصائية طب العيون الشابة الفلسطينية ابنة قطاع غزة هناء الطويل تداعيات الحرب بمزيد من الصمود والإصرار على الحياة والنجاح.

وقررت هناء بعد قصف مقر عملها خلال الحرب الأخيرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ترك عملها في طب العيون والتخصص في صناعة الحلويات الصحية.

واختارت السيدة الفلسطينية اسم (البيت الصحي) لمشروعها الذي يوفر منتجات من شأنها الحفاظ على الصحة الجسدية والغذائية.

والتقت كاميرا (الجزيرة مباشر) هناء لتسليط الضوء على مهارات هذه الشابة الفلسطينية وطموحها.

بعد قصف مقر عملها.. تحولت من تخصصها في العيون إلى الاهتمام بالصحة الجسدية والغذائية

"هناء الوكيل" تروي للجزيرة مباشر تجربتها في التحول من الطب .. إلى صناعة الحلويات الصحية#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/RPJc2mmIwK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 13, 2022

وقالت هناء إنه في بداية مشروعها الجديد شككت في قدراتها وإمكانيتها، لكن بعد مرور شهر ونصف الشهر على انطلاقها صارت تستشعر نجاحها بفضل زبائنها الذين يدركون قيمة الحياة الصحية.

وأوضحت أنها تستبدل المكونات غير الصحية جميعها وبينها السكر الأبيض بأخرى لا تضر بصحة المستهلك.

وأشارت إلى أنها تمكنت أيضًا من تعلم كيفية حساب السعرات الحرارية في المنتجات كلها التي تقدمها لزبائنها مشددة أيضًا حرصها على الطعم الجيد للمنتجات.

وتابعت “استخدم في منتجاتي جميعها الشوفان والطحين الأسمر لقيمتهما الصحية” مشيرة إلى أنه في غالبية وصفاتها تعتمد على الشوفان كونه يحتوي على نسب أقل من السكر مقارنة بالطحين الأسمر.

وأرجعت هناء نجاحها إلى الدعم الذي تحظى به من عائلتها وتشجيعهم لها وثقتهم في قدرتها على إدارة مشروع تجاري بتفاصيله كافة.

وفي 10 مايو/أيار الماضي، شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة استمر 11 يومًا وأسفر عن استشهاد 260 فلسطينيًا وإصابة الآلاف، فيما ردت فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق مئات الصواريخ على المدن والتجمعات الإسرائيلية نتج عنها مقتل 13 إسرائيليًا وإصابة المئات.