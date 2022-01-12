شاهد: سوري يطوّع علمه ومهارته في صناعة ألعاب مبتكرة لابنته الصمّاء

أراد السوري قاسم جمعة من بلدة معارة بريف إدلب حياة طبيعية لابنته التي فقدت السمع والنطق، فقرر تطويع علمه ومهارته في صناعة ألعاب مبتكرة وسهلة لتنمية مداركها.

يعمل جمعة مدرس رياضيات، ولجأ إلى المواد التالفة من الخشب والحديد في تصنيع الألعاب التي تعتمد بشكل أساس على حركة مكونات اللعبة.

ورصدت الجزيرة مباشر في تقرير مصور كيفية تصنيع جمعة لتلك الألعاب، والاستفادة التي حققها بفضل علمه ومهارته لابنته من ذوات الاحتياجات الخاصة.

وقال “قررت صناعة هذه الألعاب حتى لا تشعر ابنتي التي فقدت السمع والنطق أنها مختلفة عن الآخرين”.

وأضاف أنه بدأ بصناعة مجسمات يسيرة لبعض المحركات كان قد شاهدها في مقاطع مصورة ليشق طريقه في صناعة هذه الألعاب السهلة والخفيفة المهداة لابنته في المقام الأول، ولتخفيف وطأة الحرب على أولاده الأربعة الآخرين.

وأشار إلى أن فكرة عمل هذه الألعاب تقوم على ضغط الهواء باستخدام المحاقن.

وفي السياق، تحدث جمعة للجزيرة مباشر عن صعوبات مهنة التعليم في سوريا وقلة الرواتب، وتمنى أن يستطيع إعادة السمع لابنته حتى لا تشعر بأي نقص عن أقرانها، وحتى لا تجد نفسها أسيرة لهذه الإعاقة.