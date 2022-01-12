باستهزاء.. شابان يسحلان اثنين من المارة بسيارتهما في ضواحي باريس (فيديو)

أثار مقطع مصور يظهر شابين يسحلان ببرود وعدم مبالاة 2 من المارة بينهما مسن (٦٧ عامًا) في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس ردود أفعال غاضبة تبعها رد رسمي بإعلان الشرطة التحفظ على أحد المتهمين بينما لا يزال الآخر هاربًا.

والتقط الشابان اللقطات المصورة لنفسيهما وهما يضحكان ويستهزئان من داخل سيارتهما، بينما يمسك سائق المركبة باثنين من المارة ويسحلهما، فجر الأحد الماضي، في بلدة نوازي لو سيك شرق باريس.

ولم يتوقف الشابان عن سحل الضحيتين إلا بعد إسقاطهما أرضًا، والتسبب في تعرضهما لإصابات متفرقة.

وأظهر المقطع المصور السائق وهو يمسك الضحية ويطلب منها ببرود الجري بما يتناسب مع سرعة السيارة.

وأصيب المسن بكسر في الكتف والقدم، حسبما نقلت وسائل إعلام فرنسية.

وأعلنت الشرطة الفرنسية، الأربعاء، التحفظ على أحد الشابين بعدما توجه إلى مركز للشرطة لتسليم نفسه.

ونقلت صحيفة (لو فيغارو) الفرنسية عن مصدر في الشرطة -لم تسمه- قوله: إنه ألقي القبض على شخص وتم احتجازه، الإثنين الماضي.

وأشارت المعلومات التي نشرتها (لوفيغارو) إلى أن الشخص الذي سلّم نفسه هو الراكب الآخر بالسيارة وليس السائق.

Horrifié ! Des racailles s’amusent à traîner avec leur voiture, des personnes âgées sur plusieurs mètres. La dernière, tombera lourdement. Le tout, sous leur rires gras et amusé. En espérant que la @PoliceNationale se saisira de cette affaire, si ce n’est pas déjà fait. pic.twitter.com/gZqf30s7aw — MEHDI AÏFA (@Mehdi_Aifa_AJR) January 9, 2022

وأوضحت الصحيفة أن المتهم الرئيس (السائق) معروف جيدًا لدى الشرطة مشيرة إلى أنه “أدين بالفعل سابقًا بجرائم المخدرات والسطو وجرائم المرور”.

وكان ناشطون على مواقع التواصل قالوا إن المسن الضحية هو “مشرد يعيش في الشارع”.