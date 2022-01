باستهزاء.. شابان يسحلان اثنين من المارة بسيارتهما في ضواحي باريس (فيديو)

أثار مقطع مصور يظهر شابين يسحلان ببرود وعدم مبالاة 2 من المارة بينهما مسن (٦٧ عامًا) في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس ردود أفعال غاضبة تبعها رد رسمي بإعلان الشرطة التحفظ على أحد المتهمين بينما لا يزال الآخر هاربًا.

والتقط الشابان اللقطات المصورة لنفسيهما وهما يضحكان ويستهزئان من داخل سيارتهما، بينما يمسك سائق المركبة باثنين من المارة ويسحلهما، فجر الأحد الماضي، في بلدة نوازي لو سيك شرق باريس.

ولم يتوقف الشابان عن سحل الضحيتين إلا بعد إسقاطهما أرضًا، والتسبب في تعرضهما لإصابات متفرقة.

وأظهر المقطع المصور السائق وهو يمسك الضحية ويطلب منها ببرود الجري بما يتناسب مع سرعة السيارة.

وأصيب المسن بكسر في الكتف والقدم، حسبما نقلت وسائل إعلام فرنسية.

#BREAKING #FRANCE

🔴PARIS: #VIDEO FROM A MANIAC DRIVER WHO GRABBED & DRAGGED 2 PEDESTRIANS!

Saturday night, a driver grabbed & dragged two pedestrians until they fell, in Noisy-le-Sec, Seine-Saint-Denis.

Andd he filmed them. #Flash #Pieton #Pedestrian #SaintDenis #NoisyLeSec pic.twitter.com/1jHGNLxDGO

— loveworld (@LoveWorld_Peopl) January 12, 2022