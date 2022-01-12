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تركيا تبدأ بهدم “أسخف مبنى في العالم” (فيديو)

تركيا تبدأ أعمال هدم "أسخف مبنى في العالم" وسط ولاية قهرمان مرعش بسبب شكله الغريب وعدم الاستفادة منه (الاناضول)
12/1/2022

بدأت أعمال هدم “أسخف مبنى في العالم” وسط ولاية قهرمان مرعش التركية بسبب شكله الغريب، وكونه يحتوي على مساحات واسعة عديمة الفائدة.

وقال رئيس بلدية قهرمان مرعش خير الدين غونغور، الأربعاء، إن مبنى “مركز أعمال الإدارة الخاصة” المؤلف من 18 طابقًا يتعرّض لانتقادات واسعة باستمرار منذ بنائه قبل 30 عامًا.

وأضاف أن المبنى يظهر كأول خيار في محرك البحث غوغل عند كتابة عبارة: “أسخف مبنى في العالم” أو “أغرب مبنى في العالم” بسبب شكله الغريب، واحتوائه على مساحات بلا وظيفة فضلًا عن كونه غير متناسب مع النسيج التاريخي للمنطقة.

بدأت أعمال هدم “أسخف مبنى في العالم” وسط ولاية قهرمان مرعش التركية (الاناضول)

وأوضح أن مجلس البلدية قرر هدم المبنى وإنشاء ساحة لموقف سيارات بسعة 1500 سيارة بدلًا منه، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تستغرق أعمال هدم المبنى حوالي 3 أشهر.

المبنى مؤلف من 18 طابقًا ويتعرض لانتقادات واسعة باستمرار منذ بنائه قبل 30 عامًا (الأناضول)
المصدر : الأناصول