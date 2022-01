تركيا تبدأ بهدم “أسخف مبنى في العالم” (فيديو)

بدأت أعمال هدم “أسخف مبنى في العالم” وسط ولاية قهرمان مرعش التركية بسبب شكله الغريب، وكونه يحتوي على مساحات واسعة عديمة الفائدة.

وقال رئيس بلدية قهرمان مرعش خير الدين غونغور، الأربعاء، إن مبنى “مركز أعمال الإدارة الخاصة” المؤلف من 18 طابقًا يتعرّض لانتقادات واسعة باستمرار منذ بنائه قبل 30 عامًا.

وأضاف أن المبنى يظهر كأول خيار في محرك البحث غوغل عند كتابة عبارة: “أسخف مبنى في العالم” أو “أغرب مبنى في العالم” بسبب شكله الغريب، واحتوائه على مساحات بلا وظيفة فضلًا عن كونه غير متناسب مع النسيج التاريخي للمنطقة.

وأوضح أن مجلس البلدية قرر هدم المبنى وإنشاء ساحة لموقف سيارات بسعة 1500 سيارة بدلًا منه، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تستغرق أعمال هدم المبنى حوالي 3 أشهر.

Bad news for fans of ridiculous buildings; this delightful offering in Kahramanmaraş, decreed the world’s most ridiculous by Google, is being pulled down https://t.co/YkmSvRbTzN

— Andy Wilks (@AndyWilks61) January 10, 2022