العنقاء.. طائرة مسيّرة تركية تحطم رقما قياسيا جديدا (فيديو)

سجّلت طائرة “العنقاء” التركية المسيّرة، رقمًا قياسيًا جديدًا في التحليق لمدة طويلة بشكل متواصل في الجو.

وذكرت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش) أن العنقاء حلّقت لمدة 30 ساعة و30 دقيقة.

وأعلنت الشركة عبر موقعها على تويتر عن تسجيل أطول رحلة لطائرة العنقاء المسيّرة وتحطيم الرقم القياسي.

يشار إلى أن مدة بقاء العنقاء في الأجواء وفق محددات الأداء الأساسية 24 ساعة فقط.

#ANKA yeni başarılara imza attı! Bir sortide 30 saat 30 dakikalık görev uçuşu yaparak en uzun süre uçuş yapma rekorunu kırdı! 🇹🇷@SavunmaSanayii pic.twitter.com/XxXMAtR6vs — Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) January 11, 2022

و”العنقاء” طائرة دون طيار؛ من عائلة المركبات الجوية المسيّرة التي تصنعها شركة توساش.

وتضطلع العنقاء بمهام المراقبة والرصد والكشف عن الأهداف الثابتة والمتحركة والتصوير الاستخباراتي، في مختلف الظروف الجوية.

وحققت المسيّرة العنقاء نجاحات خلال استخدامها من قبل قوات الأمن التركية، وصارت محط أنظار العديد من الدول الساعية إلى سد احتياجاتها في مجال الاستطلاع والمراقبة.

وعُرضت طائرات العنقاء في العديد من المعارض الدولية.

وبعد أن نفّذت العنقاء أول تحليق لها في 30 ديسمبر/كانون الأول 2010، تم تحسينها باستمرار بهدف أن تكون إحدى أفضل الطائرات المسيّرة في العالم ضمن فئتها.

وكانت إحدى أهم مراحل عملية تطوير الطائرة المسيّرة، اكتسابها قدرة التخفّي عن الأقمار الاصطناعية.

وحققت شركة توساش نجاحها في التصدير الأول لها من خلال بيع منصة عنقاء-إس إلى تونس في الذكرى العاشرة لأول تحليق للطائرة، وتواصل الشركة جهودها لبيع المسيّرة عنقاء إلى دول أخرى.

وسلّمت شركة توساش 25 طائرة مسيّرة من طراز عنقاء للقوات التركية.

ويمكن استخدام الطائرة العنقاء في مهام الاستطلاع الجوي وتحديد الأهداف والاستخبارات بحمولاتها العالية التقنية.

كما أثبتت الطائرة نفسها عبر محركها المحلي الصنع في ظروف القتال الصعبة، ودعمت أيضًا جهود البحث والإنقاذ في الكوارث مثل الحرائق والزلازل.