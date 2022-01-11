ناشطون فرنسيون يتضامنون مع طالبة مسلمة أجبرتها إدارة مَدرسة على خلع حجابها

تضامن ناشطون وسياسيون فرنسيون مع فتاة مسلمة محجبة تدعى سارة أجبرتها مَدرسة لتدريب المحامين في باريس على خلع حجابها خلال جلسة أداء القسم المتعلق بمحكمة الاستئناف في العاصمة.

وكشف موقع (ميديا بارت) الفرنسي، الإثنين، عن الواقعة ونقل عن الطالبة قولها إنها امتنعت عن البكاء رغم شعورها بالإهانة بعد ما حدث لها.

Contrairement à ce qu'affirme la direction de l'école à Mediapart, plusieurs responsables ont demandé à l'étudiante de retirer son foulard tout le temps de la cérémonie. Cette interdiction ne s'appuie sur aucun fondement juridique. https://t.co/IzZfn7ZSGO pic.twitter.com/wBtTUsVUgs — David Perrotin (@davidperrotin) January 10, 2022

وأضافت سارة (28 عاما) التي فضلت عدم الكشف عن اسمها الكامل أن “3 رجال اقتربوا وطلبوا مني خلال الحفل مرافقتهم إلى مكان قريب، وهناك أخبروني بأن هذه جلسة استماع علنية، وأنه يتوجب علي نزع حجابي”.

وفند (ميديا بارت) ادعاء إدارة المدرسة أن ما فعلته تجاه الطالبة المسلمة قانوني، مشيرا إلى أن العديد من مسؤولي المَدرسة طلبوا من الفتاة خلع حجابها.

وأوضح الموقع الفرنسي أن راعي حفل القسَم هو ريتشارد مالكا محامي (المدونة ميلا) التي أثارت ضجة واسعة عبر المنصات بعد تلقيها تهديدات بالقتل إثر إساءتها إلى الإسلام.

Ce matin se tenait la prestation de serment des élèves avocats du ressort de la Cour d'appel de Paris. Selon nos informations, le personnel de l'Ecole de Formation des Barreaux (EFB) a tenté de forcer une élève avocate à enlever son voile pendant la cérémonie. pic.twitter.com/VE1IAqZYil — ACTA (@actazone) January 6, 2022

وندد سياسيون وناشطون عبر المنصات بما فعلته المدرسة.

وفي المقابل، دعا آخرون إلى ضرورة استقصاء البعد التاريخي لسبب العداء في فرنسا، والقيم التي تحكمها لكل ما هو إسلامي.

واستنكرت مديرة هيومن رايتس ووتش في فرنسا بنيدكت جانورو الحادثة التي وصفتها عبر حسابها على تويتر بالصادمة والمخزية جدا.

À Paris, une élève avocate contrainte d’enlever son foulard lors d’une cérémonie, et humiliée publiquement.

Tellement choquant et honteux. https://t.co/myDic1bcDK — Bénédicte Jeannerod (@BenJeannerod) January 11, 2022

وفي السياق، قالت الناشطة والأكاديمية فاطمة وساق إن الحادثة دليل آخر على أن فرنسا تقصي المسلمين من المهن المرموقة في البلاد.

Comment en France on exclut les musulmanes portant un foulard des métiers prestigieux: «Elle me dit que je dois impérativement retirer mon voile sans quoi ma prestation de serment sera annulée;je me retenais de pleurer car je me sentais vraiment humiliée»https://t.co/afwtWexDVa — Fatima Ouassak (@FOuassak) January 10, 2022

La France d'en haut est en train de perdre la tête. Ce qui s'est passé à l'École de formation du barreau de Paris est impensable à Londres, Madrid, Berlin, Rome, New York, etc. L'islamophobie est un poison que distille un monde en perdition. @Mediapart https://t.co/1dFz7Uu2GB — Edwy Plenel (@edwyplenel) January 10, 2022

وخلعت سارة بالفعل حجابها خوفا من ردود فعل المسؤولين.

وتابعت في شهادتها للموقع الفرنسي “عندما بدأ رئيس محكمة الاستئناف كلمته كنت خائفة جدا من أن يطلب مني في الميكروفون وعلى الملأ خلع حجابي، لذا نزعته طوال جلسة الاستماع التي استمرت نحو ساعة، وليس فقط أثناء لحظة أداء القسَم”.

Sur le thème des discriminations et sur un regrettable "incident" concernant une consoeur portant le voile …lors du petit serment sur le Barreau de Paris, article particulièrement pertinent ⬇️

⁦@davidperrotin⁩ https://t.co/gJ0wCElZsV — Stéphanie Carta (@Stephanie_CARTA) January 11, 2022

يشار إلى أن مسؤولي مدرسة المحاماة يعدّون خلع الحجاب قرارا وقاعدة ينطبقان بالفعل على أي طالب يحضر حفل القسَم، وفق ما نقله (ميديا بارت).