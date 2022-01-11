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مصر.. غرق سيارة بالنيل يسفر عن وفاة شخصين وفقدان 8 آخرين

عمليات البحث عن ناجين في موقع الحادث (منصات التواصل)
11/1/2022-|آخر تحديث: 11/1/202203:38 PM (مكة المكرمة)

أعلنت النيابة المصرية، اليوم الثلاثاء، توقيف 4 أشخاص بينهم قائد سيارة كانت تقل 24 عاملا غرقت في مياه نهر النيل، مما أدى إلى مصرع شخصين وفقدان 8 آخرين.

وأفادت النيابة في بيان، بأنها تلقت إخطارا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل، أمس الاثنين، ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر (غربي القاهرة)، وكان على متنها 24 عاملًا بين أطفال وبالغين.

وأضافت أن العمال كانوا في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبرا (معديَّة) غير مرخص فوق مياه النهر، ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت في المياه.

وتابعت: أسفر الحادث عن وفاة 2 من مستقليها، وفَقْد 8 آخرين ما زال البحث عنهم جاريًا، بينما انتُشِل 14 أحياء.

وأكدت أنه ألقي القبض على قائد السيارة و3 من العاملين بالمعبر غير المرخص، ويجري ضبط مالكه.

وأشارت النيابة إلى أنها بدأت تحقيقا في الواقعة، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينته و”مناظرة” الجثمانَيْن، واستدعت الناجين لسماع شهاداتهم.

وكان بيان لمحافظة الجيزة (غربي العاصمة)، قد كشف في وقت متأخر مساء الاثنين، عن سقوط السيارة التي كانت تستعد للعبور إلى البر الآخر باتجاه محافظة المنوفية عبر استقلال المعدية.

وأشار إلى إنقاذ 14 شخصًا، ووجود متوفين ومفقودين يجري البحث عنهم، دون ذكر أعدادهم، في حين تضاربت تقديرات وسائل الإعلام المحلية حول حصيلة المتوفين بين 9 و8 و2.

والمعدية، هي إحدى وسائل النقل التي يستخدمها المصريون لنقل الأفراد والسيارات والحيوانات بين ضفتي نهر النيل، وكانت حوادث غرقها تتكرر كثيرا، لكنها قلت في الآونة الأخيرة مع تشديد العقوبات والرقابة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر