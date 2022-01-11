مصر.. غرق سيارة بالنيل يسفر عن وفاة شخصين وفقدان 8 آخرين

أعلنت النيابة المصرية، اليوم الثلاثاء، توقيف 4 أشخاص بينهم قائد سيارة كانت تقل 24 عاملا غرقت في مياه نهر النيل، مما أدى إلى مصرع شخصين وفقدان 8 آخرين.

وأفادت النيابة في بيان، بأنها تلقت إخطارا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل، أمس الاثنين، ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر (غربي القاهرة)، وكان على متنها 24 عاملًا بين أطفال وبالغين.

وأضافت أن العمال كانوا في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبرا (معديَّة) غير مرخص فوق مياه النهر، ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت في المياه.

وتابعت: أسفر الحادث عن وفاة 2 من مستقليها، وفَقْد 8 آخرين ما زال البحث عنهم جاريًا، بينما انتُشِل 14 أحياء.

وأكدت أنه ألقي القبض على قائد السيارة و3 من العاملين بالمعبر غير المرخص، ويجري ضبط مالكه.

وأشارت النيابة إلى أنها بدأت تحقيقا في الواقعة، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينته و”مناظرة” الجثمانَيْن، واستدعت الناجين لسماع شهاداتهم.

مصرع 8 في سقوط "سيارة ربع نقل" تقل عمالًا بإحدى المزارع بترعة الرياح البحيري قرب قرية القطا بمنشأة القناطر بالجيزة والحماية المدنية تحاول انتشال السيارة والركاب بحسب صحف محلية pic.twitter.com/trMpnvFvyl — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 10, 2022

وكان بيان لمحافظة الجيزة (غربي العاصمة)، قد كشف في وقت متأخر مساء الاثنين، عن سقوط السيارة التي كانت تستعد للعبور إلى البر الآخر باتجاه محافظة المنوفية عبر استقلال المعدية.

وأشار إلى إنقاذ 14 شخصًا، ووجود متوفين ومفقودين يجري البحث عنهم، دون ذكر أعدادهم، في حين تضاربت تقديرات وسائل الإعلام المحلية حول حصيلة المتوفين بين 9 و8 و2.

سقوط سيارة ربع نقل محمله ب 23 طفلا بمياة نهر النيل من اعلى #معدية_القطا ب #منشأة_القناطر

سقطت سيارة ربع نقل محملة ٢٣ طفلا من اعلى #معدية القطا بمياة نهر #النيل بمنشأة #القناطر محافظة الجيزة

🔸كانت السيارة يستقلها 23 طفلا ١٠ فتيات و١٣ صبيا 🔸 اثناء عودتهم من عملهم ب #مزرعة_دواجن pic.twitter.com/cK8GAUnaEJ — Knowing … (@Egypuns1) January 10, 2022

والمعدية، هي إحدى وسائل النقل التي يستخدمها المصريون لنقل الأفراد والسيارات والحيوانات بين ضفتي نهر النيل، وكانت حوادث غرقها تتكرر كثيرا، لكنها قلت في الآونة الأخيرة مع تشديد العقوبات والرقابة.