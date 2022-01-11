مصرية تستنجد لإنقاذها من زوجها في بث مباشر على فيسبوك (فيديو)

طلبت سيدة مصرية النجدة من أصدقائها عبر خاصية البث المباشر في موقع فيسبوك لتخليصها من ضرب زوجها لها، بحسب ما ذكرت في الفيديو.

وفي تسجيل لبثّ مباشر تداول رواد مواقع التواصل مقاطع منه، تظهر الفتاة حياة عبد الله، وعلى وجهها كدمات ناجمة عن تعرضها لضرب مبرح من زوجها، وفقا لقولها.

وتظهر حياة في المقطع وهي تختبئ في غرفة بعد إقفالها الباب على نفسها، وتستغيث بمن يراها ويسمعها من أجل تخليصها، وذلك بالتزامن مع صوت زوجها الذي يقف خلف الباب ويطلب منها فتحه متعهدا بعدم أذيتها.

وبصوت منخفض حتى لا يسمعها زوجها وجهت حياة نداءً لمن يشاهد البث المباشر وقالت “الحقوني”، في حين يقول الزوج “يا رب معملتش حاجة يا رب أستغفر الله”، لترد عليه “معملتش حاجة؟! أنت مفيش حاجة معملتهاش!”.

وقالت حياة إن اعتداء زوجها بدأ بعد عودته إلى المنزل وهو في حالة سكر جراء شربه الخمر.

وانتشر البث المباشر على نطاق واسع على منصات التواصل، وشاركه الآلاف من الناس، ووصلت مشاهداته إلى أكثر من 200 ألف حتى لحظة كتابة التقرير.

وعبر الكثير عن سخطهم لما تعرضت له السيدة المصرية، في حين طالب آخرون بالاستماع إلى رواية زوجها الذي لم يخرج على الإعلام ولم يدل بأي تصريح على صفحاته على مواقع التواصل.

حياه عبدالله لسه متجوزه بقالها 3شهور جواز صالونات وبتتعرض للضرب من زوجها واهلها بيقولوا استحملي والكلام اللي عارفينه ده المهم ان بعد ماروحت من عند والدتها جوزها فضل يضرب فيها بهدل جسمها وعينيها وهي حبست نفسها في الاوضه وفتحت لايڤ تستنجد بالناس يروحوا يلحقوها ودي كانت الردود!

خوفت pic.twitter.com/cRE0m5ukA0 — ياتوستفانكلي🇵🇸 (@Esraa163166) January 11, 2022

بمنتهي الهدوء عديم الاحساس و التربيه ده لازم يبقى عبره لكل راجل يفكر يمد ايده على مراته و يهينها، ده لو يحمل معنى كلمة راجل في حياته، حق البنت دي و الرعب و الخوف اللي شافته في كل ثانيه لازم يرجعلها.#محمود_ابو_اليزيد#حياه_عبدالله pic.twitter.com/bVhgqCUF5O — Ali Dewedar✪🇮🇶 (@alidewedar10) January 9, 2022

#حياة_عبدالله فيها مثلها كثير .لكن وين اهلها ,,عندما يعلم الزوج ان الزوجه عندها اهل لن يتجرأ ويمد يده على زوجته ,,باتصال منها يجون ويكسرون يده ,,لكن هناك من الزوجات إلي ما تخبر اهلها وهذا خطأ — ‎ محمد عبدالرحمن الزندي (@moalzandi) January 10, 2022