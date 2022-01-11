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مصرية تستنجد لإنقاذها من زوجها في بث مباشر على فيسبوك (فيديو)

ظهرت حياة في الفيديو وعلى وجهها كدمات (فيسبوك)
11/1/2022-|آخر تحديث: 11/1/202204:28 PM (مكة المكرمة)

طلبت سيدة مصرية النجدة من أصدقائها عبر خاصية البث المباشر في موقع فيسبوك لتخليصها من ضرب زوجها لها، بحسب ما ذكرت في الفيديو.

وفي تسجيل لبثّ مباشر تداول رواد مواقع التواصل مقاطع منه، تظهر الفتاة حياة عبد الله، وعلى وجهها كدمات ناجمة عن تعرضها لضرب مبرح من زوجها، وفقا لقولها.

وتظهر حياة في المقطع وهي تختبئ في غرفة بعد إقفالها الباب على نفسها، وتستغيث بمن يراها ويسمعها من أجل تخليصها، وذلك بالتزامن مع صوت زوجها الذي يقف خلف الباب ويطلب منها فتحه متعهدا بعدم أذيتها.

وبصوت منخفض حتى لا يسمعها زوجها وجهت حياة نداءً لمن يشاهد البث المباشر وقالت “الحقوني”، في حين يقول الزوج “يا رب معملتش حاجة يا رب أستغفر الله”، لترد عليه “معملتش حاجة؟! أنت مفيش حاجة معملتهاش!”.

وقالت حياة إن اعتداء زوجها بدأ بعد عودته إلى المنزل وهو في حالة سكر جراء شربه الخمر.

وانتشر البث المباشر على نطاق واسع على منصات التواصل، وشاركه الآلاف من الناس، ووصلت مشاهداته إلى أكثر من 200 ألف حتى لحظة كتابة التقرير.

وعبر الكثير عن سخطهم لما تعرضت له السيدة المصرية، في حين طالب آخرون بالاستماع إلى رواية زوجها الذي لم يخرج على الإعلام ولم يدل بأي تصريح على صفحاته على مواقع التواصل.

المصدر : الجزيرة مباشر