جاموس يقتحم مطعما ويقذف رجلا في الهواء (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مروّعة من كاميرا مراقبة في أحد مطاعم الصين، تظهر جاموسا يقتحم المطعم ويهاجم زبونا ويقذفه في الهواء.

وأظهر الفيديو شخصين يقفان داخل مطعم، وبينما كان أحدهما يفتح علبة شراب والآخر ينشغل بهاتفه، دخل عليهما جاموس ضخم فهاجم أحدهما وقذفه في الهواء.

🚨🇨🇳Meanwhile a buffalo smashed its way into a restaurant and threw a man into the air in eastern #China. pic.twitter.com/DHQXYQAXUR

— Terror Alarm (@terror_alarm) January 6, 2022