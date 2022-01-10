وكالة المناخ الأوربية: السنوات السبع الماضية الأعلى حرارة على كوكب الأرض

سجّل كوكب الأرض أعلى درجات الحرارة خلال السنوات السبع الماضية، وفقًا لقراءات وكالة مراقبة المناخ الأوربية (كوبرنيكوس) التي أعلنتها اليوم الإثنين.

ويحتل عام 2021 المرتبة 5 بين السنوات الأكثر حرارة في تاريخ الأرض.

ورأى رئيس رصد الأرض في المديرية العامة للصناعات الدفاعية والفضاء التابعة للمفوضية الأوربية ماورو فاتشيني، أنه “تذكير بالارتفاع المستمر في درجات الحرارة العالمية والحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة”.

الصيف الأشد حرارة

وأبرزت خدمة المراقبة أن صيف العام الماضي كان الأشد حرارة على الإطلاق في أوربا، مع 0.3 + درجة مئوية، مقارنة بـ20 سنة مضت.

وأفادت أن الارتفاع وصل في بعض الأحيان إلى 1.2 + درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.

وكسرت جزيرة صقلية في إيطاليا الرقم القياسي لدرجات الحرارة في القارة بـ48.8 درجة مئوية، ثم تلت الكوارث المناخية بعضها، وفق التقرير.

وعادت وكالة (كوبرنيكوس) إلى الأحداث التي جرت خلال صيف 2021 في أوربا، إذ عرف يوليو/تموز أمطارًا غزيرة للغاية غرب وسط القارة، في منطقة كانت التربة فيها قريبة من التشبع، مما أدى إلى فيضانات شديدة في دول عدة، كانت ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا أكثرها تضررًا.

رقم قياسي جديد

وفي 2020، قاربت درجات الحرارة في أوربا 2.5 درجة مئوية، وهو أعلى من المتوسط ​​في العقود الأخيرة.

ووفقًا لبيانات كوبرنيكوس، أدى الارتفاع المستمر في درجات الحرارة على الكوكب إلى تسجيل رقم قياسي جديد لتركيز ثاني أكسيد الكربون.

وبلغ إجمالي انبعاثات الكربون من حرائق الغابات في جميع أنحاء العالم 1850 ميغا طن، تغذيها حرائق سيبيريا على وجه الخصوص.

وأوضح أن هذا الرقم أعلى قليلًا من العام الماضي (1750 ميغا طن من انبعاثات الكربون) على الرغم من أن الاتجاه منذ عام 2003 كان هابطًا.