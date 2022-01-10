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مصرع 19 شخصا وإصابة العشرات في واحد من أسوأ الحرائق بتاريخ نيويورك (فيديو)

تدخل 200 رجل إطفاء في هذا المبنى وسيطروا على النيران في غضون ساعتين (الفرنسية)
10/1/2022-|آخر تحديث: 10/1/202211:49 AM (مكة المكرمة)

لقي 19 شخصًا على الأقل بينهم 9 قصّر مصرعهم، الأحد، وأصيب العشرات جراء حريق شبّ في مبنى سكني شاهق في حي برونكس بنيويورك، وصفه رئيس البلدية الجديد إريك آدامز بأنه “واحد من أسوأ” الحرائق في التاريخ الحديث للمدينة.

وعُثِر على ضحايا في كل طبقة من طبقات هذا المبنى المشيد من الطوب. وتصاعد الدخان إلى أعلى المبنى الذي يضم 19 طبقة بعد اندلاع الحريق في شقة دوبلكس في الطابقين الثاني والثالث، وفقًا لرجال الإطفاء.

وقال آدامز -في تصريح نُقِل على الهواء مباشرة من مكان الحريق- “سيكون هذا واحدا من أسوأ الحرائق في تاريخنا. نعلم أن لدينا 19 شخصًا لقوا مصرعهم فضلًا عن كثيرين آخرين في حال حرجة وأكثر من 63 مصابًا”. وأكد آدامز لاحقًا عبر تويتر أن هناك تسعة قصّر بين القتلى الـ19.

وتحدث رئيس البلدية الجديد، وهو شرطي سابق من أصول أفريقية تولى منصبه في 1 يناير/ كانون الثاني، عن “مأساة حقيقية للمدينة وليس لحي برونكس فحسب”.

من جهته قال مسؤول الإطفاء في المدينة دانييل نيغرو خلال مؤتمر صحفي إن المحققين “حددوا على أساس الأدلة المادية والشهادات الأولى للسكان أن الحريق اندلع من غرفة نوم ومن جهاز تدفئة احتياطي”.

وأظهرت مشاهد بُثَّت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة نيران هائلة ودخانًا أسود كثيفا يتصاعد من نافذة مبنى يضم طبقات عدة في حي برونكس المترامي في شمال نيويورك.

ونجت ديليني رودريغيز (38 عامًا) -وهي واحدة من سكان المبنى- مع كل أفراد عائلتها، من الحريق، لكنها “منهارة” من جرّاء ما شاهدته وسمعته.

وقالت “كان كثير من الأطفال يبكون ويصرخون طلبًا للنجدة”، وقد سمعتهم من نافذتها التي فتحتها لتجنب الاختناق.

وروى ميغيل إنريكي، وهو ساكن آخر في الطابق الـ11 من المبنى مصاب بالربو، أنه أمسك معطفا و”نزل بالمصعد” لأن الردهة كانت سوداء من شدة الدخان.

وتحدث جورج كينغ وهو من سكان بناية مجاورة، عن مشهد من “الفوضى”، قائلا إنه “رأى الكثير من الناس وقد تملكهم الذعر”.

وتدخل 200 رجل إطفاء لمواجهة هذا الحريق، وسيطروا على النيران في غضون ساعتين.

وأوضح نيغرو أنه بعد اندلاع الحريق في شقة دوبلكس تقع في الطابقين الثاني والثالث، “وجد رجال الإطفاء أنفسهم في مواجهة نيران مشتعلة في الممرات: دخان شديد ونيران كثيفة جدًّا”.

واجتاح الدخان المبنى كله و”عثر رجال الإطفاء على ضحايا في كل طابق وأجلوهم وهم في حالات من السكتة القلبية والفشل التنفسي”، على قول نيغرو.

وقال آدامز، وهو ديمقراطي وسطي انتُخب على أساس برنامج لمكافحة الجريمة والتفاوت الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك، “إنه حقًا يوم فظيع بالنسبة إلينا”.

وكان حريق قد اندلع، يوم الأربعاء الماضي، بمبنى سكني في فيلادلفيا فأسفر عن مصرع 12 شخصًا بينهم ثمانية أطفال.

وتعاني نيويورك التي يقيم فيها نحو 9 ملايين نسمة، أزمة سكن في كثير من أحيائها، فضلًا عن تقادم مبان عدة وافتقارها إلى الصيانة اللازمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات