مصرع 19 شخصا وإصابة العشرات في واحد من أسوأ الحرائق بتاريخ نيويورك (فيديو)

لقي 19 شخصًا على الأقل بينهم 9 قصّر مصرعهم، الأحد، وأصيب العشرات جراء حريق شبّ في مبنى سكني شاهق في حي برونكس بنيويورك، وصفه رئيس البلدية الجديد إريك آدامز بأنه “واحد من أسوأ” الحرائق في التاريخ الحديث للمدينة.

وعُثِر على ضحايا في كل طبقة من طبقات هذا المبنى المشيد من الطوب. وتصاعد الدخان إلى أعلى المبنى الذي يضم 19 طبقة بعد اندلاع الحريق في شقة دوبلكس في الطابقين الثاني والثالث، وفقًا لرجال الإطفاء.

وقال آدامز -في تصريح نُقِل على الهواء مباشرة من مكان الحريق- “سيكون هذا واحدا من أسوأ الحرائق في تاريخنا. نعلم أن لدينا 19 شخصًا لقوا مصرعهم فضلًا عن كثيرين آخرين في حال حرجة وأكثر من 63 مصابًا”. وأكد آدامز لاحقًا عبر تويتر أن هناك تسعة قصّر بين القتلى الـ19.

We've lost 19 of our neighbors today. It's a tragedy beyond measure. Join me in praying for those we lost, especially the 9 innocent young lives that were cut short. https://t.co/YWQyBLyLK8 — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) January 9, 2022

وتحدث رئيس البلدية الجديد، وهو شرطي سابق من أصول أفريقية تولى منصبه في 1 يناير/ كانون الثاني، عن “مأساة حقيقية للمدينة وليس لحي برونكس فحسب”.

من جهته قال مسؤول الإطفاء في المدينة دانييل نيغرو خلال مؤتمر صحفي إن المحققين “حددوا على أساس الأدلة المادية والشهادات الأولى للسكان أن الحريق اندلع من غرفة نوم ومن جهاز تدفئة احتياطي”.

وأظهرت مشاهد بُثَّت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة نيران هائلة ودخانًا أسود كثيفا يتصاعد من نافذة مبنى يضم طبقات عدة في حي برونكس المترامي في شمال نيويورك.

HARROWING RESCUE: An FDNY firefighter was caught on camera rescuing a baby from a deadly Bronx apartment fire that killed more than a dozen. "New York City Fire Department don't play," said Tanisha Ashe as she recorded the video. https://t.co/wJDegKkwaE pic.twitter.com/90YxkNp765 — Eyewitness News (@ABC7NY) January 10, 2022

ونجت ديليني رودريغيز (38 عامًا) -وهي واحدة من سكان المبنى- مع كل أفراد عائلتها، من الحريق، لكنها “منهارة” من جرّاء ما شاهدته وسمعته.

وقالت “كان كثير من الأطفال يبكون ويصرخون طلبًا للنجدة”، وقد سمعتهم من نافذتها التي فتحتها لتجنب الاختناق.

وروى ميغيل إنريكي، وهو ساكن آخر في الطابق الـ11 من المبنى مصاب بالربو، أنه أمسك معطفا و”نزل بالمصعد” لأن الردهة كانت سوداء من شدة الدخان.

وتحدث جورج كينغ وهو من سكان بناية مجاورة، عن مشهد من “الفوضى”، قائلا إنه “رأى الكثير من الناس وقد تملكهم الذعر”.

وتدخل 200 رجل إطفاء لمواجهة هذا الحريق، وسيطروا على النيران في غضون ساعتين.

New videos shows smoke pouring out of an apartment building in New York City from a massive fire that killed at least 19 people. including nine children, according to officials. https://t.co/JPO13Cafbv pic.twitter.com/mlsK9BCE98 — ABC News (@ABC) January 9, 2022

وأوضح نيغرو أنه بعد اندلاع الحريق في شقة دوبلكس تقع في الطابقين الثاني والثالث، “وجد رجال الإطفاء أنفسهم في مواجهة نيران مشتعلة في الممرات: دخان شديد ونيران كثيفة جدًّا”.

واجتاح الدخان المبنى كله و”عثر رجال الإطفاء على ضحايا في كل طابق وأجلوهم وهم في حالات من السكتة القلبية والفشل التنفسي”، على قول نيغرو.

وقال آدامز، وهو ديمقراطي وسطي انتُخب على أساس برنامج لمكافحة الجريمة والتفاوت الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك، “إنه حقًا يوم فظيع بالنسبة إلينا”.

وكان حريق قد اندلع، يوم الأربعاء الماضي، بمبنى سكني في فيلادلفيا فأسفر عن مصرع 12 شخصًا بينهم ثمانية أطفال.

وتعاني نيويورك التي يقيم فيها نحو 9 ملايين نسمة، أزمة سكن في كثير من أحيائها، فضلًا عن تقادم مبان عدة وافتقارها إلى الصيانة اللازمة.