“تأدّب في لفظك”.. مثقفون مصريون يهاجمون نجيب ساويرس بعد كلمته عن “الزبالين”

عاد الملياردير ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لإثارة الجدل، هذه المرة في كلمة ألقاها خلال حفل الإعلان عن الفائزين في الدورة 17 من “جائزة ساويرس الثقافية” التي تنظمها مؤسسة ساويرس للتنمية.

وقال رجل الأعمال في كلمته إن لوالدته الفضل الكبير في إنشاء هذه المؤسسة، إذ كانت تأخذه منذ صغره هو وشقيقه “عند الزبالين” (عاملي النظافة) وإنها أوصتهم بالاعتناء بالفقراء في هذا البلد (مصر).

وأضاف ساويرس أن فكرة المؤسسة المنظمة للجائزة الثقافية جاءت من هنا، وأن شقيقه سميح -الذي وصفه بـ”الكريم”- كان من الحريصين على إخراجها إلى النور.

ورأى عدد من المثقفين تصريحات ساويرس إهانة لهم، ودوّن الكاتب المصري يوسف زيدان عبر حسابه على فيسبوك “كلامه أثار في نفسي التقزز”.

وتابع “الأدباءُ، يا رجل الأعمال الناجح، لا يصح جمعهم مع الزبالين بأيِّ وجهٍ من الوجوه، لا سيما وجه التحقير الفوّاح من عباراتك حتى وإن كنت لم تقصده، وكان لسانك قد خانك، أو كنت تقصد مؤسستك “الخيرية” التي تعطي جائزتك الأدبية لأحد المتقدِّمين لها”.

وأضاف زيدان في رده “الأدباءُ، يا رجل المال والأعمال التجارية، هم منارات كل مجتمع وهم ثرواته الحقيقية الباقية عبر العصور، والخالدة، ولا نعرف الأثرياء الذين عاصروهم ثم انطمروا فور وفاتهم”.

وختم بالقول “احفظ لسانك مستقبلًا، وتأدَّب في لفظك، ولا تخض بجارح المفردات فيما ليس لك به علم. رحمك الله منك”.

وعلّق الكاتب سامح فايز -وهو أحد الفائزين بالجائزة- على كلام ساويرس، بأن عليه الابتعاد عن التظاهرة الثقافية “ويركز مع أغنياء الجونة”.

وأضاف أنه تكلم عن دور المؤسسة لدعم “الزبالين” دون أن يذكر كلمة عن الثقافة في يوم الاحتفاء بهم في أهم جائزة ثقافية في مصر، على حد قوله.

ووصف الشاعر أشرف أبو جليل تصريحات ساويرس بأنها “غير لائقة”، وقال “هكذا تكلم المحسن للفقراء”.

وقال الدكتور عبد السلام حيدر “الجملة غبية، وتدل على أن الرجل غير قادر على التركيز فيما يقوله وأنه في حالة غير طبيعية” مضيفا “خسارة الرجل بالفعل عقلية اقتصادية ولكنه غير ذكي ثقافيا للأسف”.

وأثارت تصريحات ساويرس تفاعلا واسعا على تويتر، وغرد باسل الشمري “لم أفهم الربط بين الزبالين وجائزته الثقافية”.

عندما قرأت تغريدة نجيب ساويرس حقيقة لم أفهم الربط بين الزبالين وجائزته الثقافية كذلك لدي تسائل آخر

الذي أفهمه، عندما تأخذهم والدته ليرى الزبالين هذا يعني انه كان طفلا او مراهق كيف له بعد ثلاث سنين من زيارات ان يقرر منح الجائزة وهو مراهق وهل عمر الجائزة يصل الى 30سنة تقريباً — باسل الشمري (@QrjuElBCH0iPQLp) January 9, 2022

ورأى الصحفي جمال سلطان -في تغريده- كلام ساويرس في حق مثقفي مصر جارحا.

المثقفون في مصر غاضبون من المهندس نجيب ساويرس ، لأنه قال أن والدته كانت تأخذه إلى حي "الزبالين" في القاهرة لتوصيه بالفقراء ، لذلك قرر هو وإخوته إنشاء مؤسسة تعنى بالثقافة والمثقفين ، الكلام جارح فعلا ، خاصة عندما يجمع المثقفين والزبالين في "سلة" واحدة 🙂 — جمال سلطان (@GamalSultan1) January 10, 2022

وتستحوذ عائلة ساويرس على نصيب الأسد بين الأثرياء المصريين بقيادة ناصف ساويرس المصنف أغنى ملياردير عربي، وفق آخر إعداد من قائمة فوربس لمليارديرات العالم.

وارتفعت ثروة ناصف في مارس/آذار 2020 بنحو 3.5 مليار دولار لتصل إلى 8.5 مليار، بينما أضاف شقيقه نجيب 200 مليون إلى ثروته التي باتت تبلغ 3.2 مليار دولار.

وكان الاستثمار في الذهب بالإضافة إلى قطاع الاتصالات، مفتاح صعود ثروة نجيب ساويرس، وهو يترأس مجموعة أوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا.