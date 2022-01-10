بعد اعتذاره لطلابه.. أستاذ جامعي مصري يحوز إشادة واسعة

حاز أستاذ جامعي مصري إشادة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد اعتذاره لطلابه عن وضع أسئلة للامتحان من خارج المقرر الدراسي.

وقال الدكتور إبراهيم عبد الجابر الأستاذ بجامعة طنطا والمنتدب إلى جامعة جنوب الوادي عبر صفحته على فيسبوك “أعتذر لأبنائي وبناتي طلبة وطالبات الفرقة الرابعة كلية التجارة جامعة جنوب الوادي عن احتواء امتحاني اليوم في مادة الإدارة المالية للفرقة الرابعة (شعبة اللغة الإنجليزية) على بعض النقاط التي لم يتم شرحها بالمحاضرة. وأعدهم بمعالجة هذا الأمر في التصحيح بشكل يرضي جميع الطلاب ويحافظ على حقوق كل طالب وطالبة”.

وتابع “أكرر اعتذاري وآسفي لكل طالب/ طالبة سببت له/ لها أي توتر أو أذى نفسي أثناء فترة الامتحان بسبب هذا الخطأ”.

وأثنى الطلاب على تصرّف أستاذهم مشيرين إلى تأثير الكلمة الطيبة في نفوسهم، حتى لو لم يراعِ الأمر في التصحيح كما قال.

وتطرّق آخرون إلى سرد مواقف مشابهة تعرّضوا لها أثناء فترة الامتحانات الحالية، التي شهدت تصرفات مغايرة تماما من أساتذتهم، مؤكدين أهمية مراعاة نفسية الطلاب في تلك الفترة.