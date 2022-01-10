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بسبب أصلها السوري.. حرمان ملكة جمال بريطانيا من المشاركة في مسابقة عالمية بأمريكا (فيديو)

ملكة جمال بريطانيا لين كلايف ممنوعة من دخول الأراضي الأمريكية (مواقع التواصل)
10/1/2022-|آخر تحديث: 10/1/202210:54 PM (مكة المكرمة)

حُرمت ملكة جمال بريطانيا (لين كلايف) من المشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم المقامة بالولايات المتحدة، بسبب أصلها السوري.

ونشرت لين كلايف مقطعا من مقابلة تلفزيونية لها عبر حسابها في إنستغرام، أكدت فيه رفض السفارة الأمريكية في لندن منحها تأشيرة الدخول.

وأضافت “تقدمت بطلب عائلي لي ولزوجي وابنتي للحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة، وحصل زوجي وابنتي على التأشيرة، بينما لم أحصل أنا عليها رغم أني تقدمت بالطلب عبر جواز سفر بريطاني مثل أفراد أسرتي”.

وأوضحت “الفرق بين طلبي وطلب زوجي وابنتي هو مكان ولادتي، دمشق”.

وعلّقت لين كلايف في منشور لها قائلة “آمل أن تتم تسوية وضع تأشيرتي في الوقت المناسب للانضمام إلى ملكات جمال العالم في لاس فيغاس”.

وأضافت “يشرفني أن أكون ملكة جمال المملكة المتحدة، أنا ممتنة للتجربة حتى الآن”.

وفي تصريحات نقلتها قناة (آي تي في) البريطانية، قالت لين “أنا محبطة ومستاءة حقا، لقد عملت بجد من أجل المسابقة لمدة عام كامل، إنه عمل شاق ومجهد، وكان لديّ فريق خلفي يدعمني”.

وأكدت أن سبب رفضها جاء كونها سورية الأصل، وأوضحت “هذا ليس سببا مناسبا لمنعي من المشاركة. هذا شعور يدعو إلى اليأس بطريقة ما” على حد قولها.

واختتمت “إذا لم أصل إلى أمريكا هذه المرة، آمل أن أتمكن من تحقيقها بعد ذلك العام، وأحظى بمقابلة كل الأشخاص الرائعين الذين تعرفت عليهم من خلال هذه المسابقة الرائعة”.

يُذكر أن لين ولدت في دمشق وغادرتها مع والدتها إلى المملكة المتحدة عام 2013، حيث درست الإنجليزية والعلوم الحيوية في جامعة شيفيلد هالام، وتخرّجت فيها عام 2019، وتستعد حاليا لتدريبها النهائي لتصبح طبيبة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ومنذ وصولها نشطت لين في حملات حقوق النساء واللاجئين، كما عملت أيضا مذيعة تلفزيونية، قبل تتويجها ملكة جمال بريطانيا للنساء المتزوجات في أغسطس/آب 2020.

ووفقا لما ما جاء في موقع الحكومة الأمريكية، فإن المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول من مواطني الدول المصنفة على أنها “راعية للإرهاب” يجب استجوابهم من مسؤول قنصلي.

وسبق أن صنفت الولايات المتحدة سوريا “دولة راعية للإرهاب”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل