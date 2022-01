بسبب أصلها السوري.. حرمان ملكة جمال بريطانيا من المشاركة في مسابقة عالمية بأمريكا (فيديو)

حُرمت ملكة جمال بريطانيا (لين كلايف) من المشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم المقامة بالولايات المتحدة، بسبب أصلها السوري.

ونشرت لين كلايف مقطعا من مقابلة تلفزيونية لها عبر حسابها في إنستغرام، أكدت فيه رفض السفارة الأمريكية في لندن منحها تأشيرة الدخول.

وأضافت “تقدمت بطلب عائلي لي ولزوجي وابنتي للحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة، وحصل زوجي وابنتي على التأشيرة، بينما لم أحصل أنا عليها رغم أني تقدمت بالطلب عبر جواز سفر بريطاني مثل أفراد أسرتي”.

وأوضحت “الفرق بين طلبي وطلب زوجي وابنتي هو مكان ولادتي، دمشق”.

وعلّقت لين كلايف في منشور لها قائلة “آمل أن تتم تسوية وضع تأشيرتي في الوقت المناسب للانضمام إلى ملكات جمال العالم في لاس فيغاس”.

وأضافت “يشرفني أن أكون ملكة جمال المملكة المتحدة، أنا ممتنة للتجربة حتى الآن”.

She's a beauty queen who won the Mrs UK title. Leen Clive from Hessle was hoping to attend the Mrs World finals in the US. But that's looking unlikely because she can't get a visa, and she says it's because she's originally from Syria. More here: https://t.co/xKphHb46BG pic.twitter.com/RaBjcVwJ6l

وفي تصريحات نقلتها قناة (آي تي في) البريطانية، قالت لين “أنا محبطة ومستاءة حقا، لقد عملت بجد من أجل المسابقة لمدة عام كامل، إنه عمل شاق ومجهد، وكان لديّ فريق خلفي يدعمني”.

وأكدت أن سبب رفضها جاء كونها سورية الأصل، وأوضحت “هذا ليس سببا مناسبا لمنعي من المشاركة. هذا شعور يدعو إلى اليأس بطريقة ما” على حد قولها.

"I just felt like an outsider"

Syrian refugee Leen Clive was supposed to be heading to the US this weekend to compete in the Mrs World beauty pageant.

Now, she may not make it after being denied entry – & she believes it's due to her background.

More: https://t.co/W6GxAhJvsz pic.twitter.com/WG6rr45IYt

— ITV News Calendar (@itvcalendar) January 6, 2022