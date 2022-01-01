ما علامات قبول التوبة؟ الدكتور عمر عبد الكافي يجيب (فيديو)

قال الداعية الإسلامية الدكتور عمر عبد الكافي خلال مقابلة مع برنامج “أيام الله” على قناة الجزيرة مباشر، الجمعة، إن هناك علامات لقبول الله توبة العبد.

وردا على سؤال: كيف أعرف أن الله قد قبل توبتي؟ قال عبد الكافي “قبل التوبة كان للمعصية حلاوة وكان للطاعة مرارة، وكان الاستيقاظ لصلاة الفجر أصعب شيء، وكان الذهاب إلى درس العلم أصعب شيء، وكان الجلوس على المقهى أجمل شيء”.

وأضاف “بعد التوبة صار للطاعة حلاوة وصار للمعصية مرارة، وهذا دليل قبول التوبة، وأن تجد أن الله قد فتح لك أبواب التوبة حتى وإن لم تسر نحوها، وأغلق في وجهك أبواب المعصية حتى وإن سرت نحوها، وأن تصير صغائر الذنوب عندك كبائر، وتخاف من الله وتوجل ولا تحب أن تعود إلى هذا المنوال مرة أخرى، وتقاطع المجرمين الذين قطعوك عن طريق الله عز وجل، كل هذا دليل على قبول الله توبتك”.

توبة تحتاج إلى توبة

وقال عبد الكافي “توبتنا تحتاج إلى توبة، واستغفارنا يحتاج إلى استغفار” وأوضح ذلك بقوله “رجل ذهب إلى الحج وفي الوقت نفسه أكل ميراث إخوته وضيع حقوق موظفيه وأكل أموال الناس باعهم أراضي بالنصب، ويذهب إلى العمرة كل شهر، ألا تحتاج توبته إلى توبة واستغفاره إلى استغفار؟”.

وتابع “هذه المرأة التي تجلس في بيتها تصلي وتذكر الله وتغتاب الآخرين أليست توبتها تحتاج إلى توبة؟ وهذا الأب الذي يترك ابنته تخرج إلى الشارع عارية بملابس قصيرة أليست توبته تحتاج إلى توبة؟ وهذا المصلي الذي لا يخشع في صلاته ألا تحتاج توبته إلى توبة؟”.