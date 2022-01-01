كورونا يفسد احتفالات العام الجديد ووفيات العالم تتجاوز 5 ملايين و500 ألف

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 288 مليون إصابة حتى صباح اليوم السبت، تعافى منهم 250 مليونًا و266 ألفًا و868 بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 9 مليارات و145 مليون جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى نحو 288 مليونًا و200 ألف إصابة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى نحو 5 ملايين و500 ألف وفاة.

أوميكرون يقلص احتفالات العام الجديد

وقلص أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا الاحتفالات بالعام الجديد في معظم أنحاء العالم.

وعلى مدار الأيام السبعة الماضية، تم تسجيل زيادة قياسية لحالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم، برصد ما يزيد قليلًا على مليون حالة يوميًّا في جميع أنحاء العالم بين 24 و30 ديسمبر/كانون الأول بزيادة نحو 100 ألف عن الذروة السابقة المسجلة يوم الأربعاء، لكن الوفيات لم ترتفع بالوتيرة نفسها لتنتعش الآمال بأن يكون المتحور الجديد أقل حدة.

نيويورك

سجلت مدينة نيويورك 44 ألف إصابة بالفيروس يوم الأربعاء و43 ألفًا يوم الخميس، مما دفع بعض المنتقدين إلى التساؤل عما إذا كان من الضروري أصلًا إقامة الاحتفالات بالعام الجديد.

الاحتفال بالعام الجديد بعدد قليل في ميدان تايم سكوير في نيويورك (رويترز)

لكن المسؤولين قرروا إقامة الاحتفال بمشاركة عدد أقل من المعتاد للحاضرين الحاصلين على اللقاح الواقي من كورونا مع مراعاة وضع الكمامات وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

كوالالمبور

وفي أماكن أخرى من العالم تم تقليص الاحتفالات أو إلغائها تمامًا، مثلما حدث في كوالالمبور حيث تم إلغاء عرض الألعاب النارية فوق برجَي بتروناس.

باريس

ومرت ساعة منتصف الليل في باريس دون عرض الألعاب النارية أو دوي أجهزة مكبرات الصوت (دي جي) بعد أن ألغى مسؤولو المدينة الاحتفالات التي كانت مقررة في الشانزليزيه بناء على نصيحة لجنة علمية أعلنت أن التجمعات الجماهيرية ستكون محفوفة بالخطر.

وفي أعقاب البيانات التي تبعث على الأمل، رفعت كيب تاون فجأة حظر التجوال قبل بدء العام الجديد، بعد أن أصبحت جنوب أفريقيا أول دولة تعلن انحسار موجة أوميكرون دون أن تسبب زيادة كبيرة في عدد الوفيات، وكانت جنوب أفريقيا أول بلد أبلغ العالم بظهور المتحور أوميكرون سريع الانتشار.

سيدني

وكانت مدينة سيدني الأسترالية من الأماكن التي بدأت فيها السنة الجديدة بكامل زينتها، حيث أضاءت الألعاب النارية سماء الميناء فوق دار الأوبرا.

الألعاب النارية فوق دار الأوبرا في سيدني (منصات التواصل)

وبدأت أستراليا عام 2022 بتسجيل عدد قياسي لحالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 مع تزايد تفشي المرض في الولايات الشرقية، في حين خففت ولاية نيو ساوث ويلز من قواعد العزل للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وتزايد عدد الأشخاص الذين نُقلوا إلى المستشفيات للعلاج.

وشهد اليوم السبت تسجيل عدد قياسي في الإصابات بكوفيد-19 على مستوى أستراليا بلغ 33 ألفًا و161 إصابة، ارتفاعًا من 32 ألفًا و946 يوم الجمعة.

لندن

وفي لندن دقت ساعة بيج بن عند منتصف الليل إيذانًا ببدء العام الجديد للمرة الأولى، بعد عمليات ترميم استمرت 3 أعوام ونصف العام.

وقال رئيس بلدية لندن صادق خان لشبكة سكاي نيوز “أشجع الجميع على الاستمتاع بحلول العام الجديد بطريقة معقولة وحذرِة، وأفضل طريقة لذلك هي مشاهدة عرض لندن للألعاب النارية فوق برج الساعة وأماكن أثرية أخرى عبر شاشات التلفزيون”.

مدريد

واصطف المحتفلون في العاصمة الإسبانية مدريد للوصول إلى ساحة بويرتا ديل سول الرئيسية، حيث تواصلت الاحتفالات في ظل وجود نقاط تفتيش أمنية والإلزام بوضع الكمامات وسعة 60% مقارنة بالمستويات العادية.

كوريا الجنوبية

وفي آسيا، ألغيت احتفالات العام الجديد أو جرى تقليصها. وأوقفت كوريا الجنوبية المراسم التقليدية لقرع الأجراس في منتصف الليل للعام الثاني، وأعلنت تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي المشددة لأسبوعين لمواجهة زيادة مستمرة في الإصابات.

اليابان

وحظرت اليابان الاحتفالات بحي شيبويا الترفيهي الشهير في طوكيو، وناشد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا السكان عبر قناته الرسمية على يوتيوب وضع الكمامات وخفض أعداد الضيوف في الحفلات.

الصين

وفي الصين، حيث ظهر فيروس كورونا لأول مرة في نهاية 2019، سادت حالة من التأهب الشديد، إذ فرضت مدينة شيان إجراءات إغلاق وألغت مدن أخرى احتفالات العام الجديد.