دراسة: 1500 لغة في العالم مهددة بالانقراض.. وهذه هي الأسباب

ينتشر في أنحاء العالم نحو 7 آلاف لغة معروفة، يواجه العديد منها خطر الانقراض، وأوضحت دراسة في أستراليا أن ما يقرب من نصف هذه اللغات المعروفة في خطر، وأن 1500 منها قد تنقرض بحلول نهاية القرن الحالي.

وحذّر معدّو الدراسة من أنه “إذا لم يحدث تدخل قد يتضاعف فقدان اللغات بـ3 أمثال خلال 40 عامًا، بخسارة لغة واحدة على الأقل شهريًّا”.

وأوصت الدراسة بإعداد مناهج تدعم التعليم ثنائي اللغة، مع التشجيع على إتقان اللغات الأصلية واستخدام اللغات السائدة على المستوى الإقليمي.

وتضمنت الدراسة تحليل 51 من المتغيرات المستقلة، بما يشمل السياسات التعليمية والمؤشرات الاجتماعية-الاقتصادية بجانب السمات البيئية.

ونشرت دورية (نيتشر إيكولوجي آند إيفولوشن) نتائج الدراسة التي أشرفت عليها الجامعة الوطنية في أستراليا.

