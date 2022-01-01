دراسة: 1500 لغة في العالم مهددة بالانقراض.. وهذه هي الأسباب

ينتشر في أنحاء العالم نحو 7 آلاف لغة معروفة، يواجه العديد منها خطر الانقراض، وأوضحت دراسة في أستراليا أن ما يقرب من نصف هذه اللغات المعروفة في خطر، وأن 1500 منها قد تنقرض بحلول نهاية القرن الحالي.

وحذّر معدّو الدراسة من أنه “إذا لم يحدث تدخل قد يتضاعف فقدان اللغات بـ3 أمثال خلال 40 عامًا، بخسارة لغة واحدة على الأقل شهريًّا”.

وأوصت الدراسة بإعداد مناهج تدعم التعليم ثنائي اللغة، مع التشجيع على إتقان اللغات الأصلية واستخدام اللغات السائدة على المستوى الإقليمي.

وتضمنت الدراسة تحليل 51 من المتغيرات المستقلة، بما يشمل السياسات التعليمية والمؤشرات الاجتماعية-الاقتصادية بجانب السمات البيئية.

ونشرت دورية (نيتشر إيكولوجي آند إيفولوشن) نتائج الدراسة التي أشرفت عليها الجامعة الوطنية في أستراليا.

Global predictors of language endangerment and the future of linguistic diversity https://t.co/r8kD276Rxr pic.twitter.com/X2p5gO6Pdg — NatureEcoEvo (@NatureEcoEvo) December 17, 2021

خطر شبكة الطرق

وقال الباحث المشارك ليندل برومهام، إن الدراسة أظهرت أسبابًا غير متوقعة ومثيرة للدهشة للتهديدات التي تواجهها اللغات، وتشمل هذه الأسباب شبكة طرق متطورة، على سبيل المثال.

وأوضح برومهام “خلصنا إلى أنه كلما كان هناك مزيد من الطرق التي تربط الريف والقرى بالمدن تزداد المخاطر التي تواجهها اللغات، وكأن الطرق تساعد اللغات السائدة في دهس اللغات الصغرى”.

وفي المقابل، لا تكمن المشكلة في التواصل بين اللغات المحلية، فاللغات التي يحدث بينها وبين اللغات الأصلية الأخرى تواصُل تواجه خطرًا أقل، كما تشمل الدراسة دروسًا لكيفية الحفاظ على اللغات الأصلية التي تواجه خطر الانقراض في أستراليا.

وقالت الباحثة المشاركة في الدراسة فيليسيتي ميكينز “تتمتع أستراليا بفارق مشكوك في صحته، بأن لديها أحد أعلى معدلات فقدان اللغة في العالم” مضيفة أن من ضمن 250 لغة كان السكان الأصليون في البلاد يتحدثون بها يومًا ما، يتبقى 40 فقط، وبالأساس يتعلم الأطفال 12 لغة منها فقط.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) قد توقعت أن أكثر من نصف اللغات الحية في العالم ستنقرض بحلول نهاية القرن الحالي.

وكشف أطلس لغات العالم المهددة بالاندثار الصادر عن المنظمة الأممية أن لغة تنقرض كل أسبوعين، وهذا يعني أن 25 لغة تنقرض سنويًّا، وإذا استمر الحال ستؤدي إلى اختفاء 90% من اللغات المهددة أو التي تعاني خطر الانقراض.

وتشمل القائمة العديد من اللغات في أفريقيا وآسيا والأمريكتين، وحتى في دول أوربا الشمالية حيث يواجه بعض لغات البلدان الإسكندنافية مخاطر نتيجة تراجع عدد الناطقين بها مقابل اللغة الإنجليزية التي تزداد انتشارًا بين الأجيال الجديدة.

وبسبب الحروب وموجات الهجرة القسرية وعولمة اللغة الإنجليزية وثقافة الإنترنت والفضائيات، دخل العديد من اللغات شديدة المحلية قائمة الخطر نتيجة انخراط أبناء القبائل والمجتمعات في الثقافة العالمية.