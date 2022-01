استنكار واسع لمنع مدرسة هندية طالبات مسلمات من دخول الفصول بالحجاب (فيديو)

قالت وسائل إعلام هندية إن مدرسة في ولاية كارناتاكا، جنوبي غرب البلاد، منعت طالبات مسلمات من دخول الفصول وهن يرتدين الحجاب.

ونقلت وسائل الإعلام عن إدارة المدرسة أنها تسمح بارتداء الحجاب أو النقاب داخل مبنى المدرسة ولكن ليس داخل الفصول، مضيفة أن الهدف من القرار كان الحفاظ على “وحدة الزي داخل الفصول”.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من الطالبات وهن يحكين ما حدث لهن بسبب قرار إدارة المدرسة.

وذكرت الفتيات أن إدارة المدرسة حذرتهن من الحديث داخل الفصل بالعربية أو الأوردو التي تتحدث بها نسبة كبيرة من المسلمين في الهند.

#Udupi Govt PU girls college bars students from wearing #hijab inside class.6 students are protesting for the last 3 days demanding they be allowed to attend.#Principal Rudre Gowda says we even allow #Burkha inside campus but they will have to remove headscarf to attend class. pic.twitter.com/uFQiDlh8V9

— Imran Khan (@KeypadGuerilla) December 31, 2021