ألمانية تعتنق الإسلام على يد شاب فلسطيني.. كيف أقنعها؟ (فيديو)

اعتنقت شابة ألمانية الدين الإسلامي بأحد مساجد برلين على يد شاب فلسطيني من قطاع غزة، دعاها إلى الإسلام وحدثها عنه.

وكتب الشاب محمد تمراز عبر حسابه على فيسبوك “كان ختام هذه السنة خيرًا، الحمد والشكر لله وحده الذي وفقني في مساعدة هذه الفتاة لاعتناق الإسلام، أشكر أصحابي الذين شاركوني هذه الفرحة”.

ووثق تمراز لحظة نطق الشابة الألمانية للشهادتين باللغة الألمانية والعربية وتوضيح معناها.

وقدم الشاب الفلسطيني لها هدية وكوفية فلسطينية ووزع الحلوى على الموجودين.

ونشر ناشطون عرب في ألمانيا مقاطع مصورة توثق لحظة إعلان الشابة إسلامها وسط فرحة وتبريكات الحاضرين.

وتفاعل ناشطون مع فيديو الشابة الألمانية، وعلّق عبد الله النشار “إلى كل من يعتقد أن شبابنا يهاجر إلى الدول الأوربية وينسلخون من عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية إليكم ابن قلعة الصمود رفح الحبيبة، يزف خبر إعلان فتاة ألمانية اعتناقها الإسلام بفضل من الله أولاً ثم بنشاط أخينا”.