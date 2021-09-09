انتقل الى المحتوى
البث الحي
منوعات|قطاع غزة

“من يحمل مصحفا؟” تكريم مفاجئ لطلاب في طابور الصباح (فيديو)

الطلاب حملة المصاحف أثناء التكريم (مواقع التواصل)
الطلاب حملة المصاحف أثناء التكريم (مواقع التواصل)
9/9/2021-|آخر تحديث: 9/9/202103:58 PM (مكة المكرمة)

فاجأت إدارة مدرسة ثانوية بقطاع غزة بعض الطلاب بتكريم مفاجئ في طابور الصباح، أمس الأربعاء.

ففي مقطع فيديو بثته إدارة مدرسة حسن الحرازي الثانوية بقطاع غزة عبر صفحتها على فيسبوك، قال أحد المعلمين لطلاب المدرسة في طابور الصباح “لو فتحنا حقيبة أي طالب يمكن أن نجد في الحقيبة المدرسية هاتف جوال أو زجاجة عطر أو رواية”.

وأضاف “هل لو فتحنا الحقيبة المدرسية لأحد الطلاب نجد فيها المصحف كتاب الله؟”.

ثم توجه بالسؤال إلى طلاب المدرسة “هل يوجد لدينا طالب في حقيبته المدرسية الآن مصحفا؟”.

ودعا المعلم حاملي المصاحف في حقائبهم للخروج من الطابور والتجمع، فخرج عدد من الطلاب واصطفوا أمام زملائهم.

وقال المعلم “إن الطالب أو أي إنسان يلازمه المصحف طوال يومه فهذا شئ يسعدنا”.

وطلب المعلم من طلاب المدرسة تحية حاملي المصاحف، ثم كرّمهم ومنحهم هدايا من إدارة المدرسة.

وبدأت الدراسة بقطاع غزة، في 16 أغسطس/آب الماضي، ورحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانطلاق العام الدراسي.

وقالت الحركة في بيان إن “افتتاح العام الدراسي الجديد في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، هو رسالة صمود وتحدٍ وإصرار على مواصلة المسيرة التعليمية”.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

ليست للتحية فقط.. للمصافحة وظائف أخرى وهذه أغرب أشكالها بين الشعوب

المصافحة تتضمن أشكالا متعددة بين الشعوب (غيتي)

أطباق الورود والزهور مأكولات رائجة على قائمة المطاعم التركية (فيديو)

الورود تدخل في الكثير من المأكولات التركية خلال الفترة الأخيرة

الكشف عن سيارة جديدة تستطيع قراءة أفكارك (فيديو)

شركة ميرسيدس بنز عن سيارتها الجديدة ذات الذكاء الاصطناعي

سلموها إلى غير عائلتها.. إسبانية تطالب بتعويض 3 ملايين يورو نظير تبديلها عند الولادة

إسبانية تطالب بالحصول على تعويض قدره 3 ملايين يورو بعد تبديلها بطفل آخر بعد ولادتها وتسليمها إلى عائلة أخرى (غيتي)
الأكثر قراءة

دبلوماسي أفغاني يحلل لـ”الجزيرة مباشر” نظرة طالبان للمجتمع الدولي (فيديو)

رئيس المكتب السياسي لطالبان الملا عبد الغني برادر يتوسط قادة الحركة (رويترز)

مريض الصداع النصفي أكثر عرضة للسكتات الدماغية.. فما هي أسبابه؟

من محفزات الصداع الحساسية والضوء الساطع والصوت المرتفع (أرشيفية)

فلسطينيون يضللون شرطة الاحتلال أثناء بحثها عن الأسرى الفارين (فيديو)

(الجزيرة)

وسط قلق دولي.. مظاهرة للنساء في أفغانستان دعما لحكومة طالبان الجديدة (فيديو)

مظاهرات لنساء يدعمن حركة طالبان (Anadolu)