“من يحمل مصحفا؟” تكريم مفاجئ لطلاب في طابور الصباح (فيديو)

فاجأت إدارة مدرسة ثانوية بقطاع غزة بعض الطلاب بتكريم مفاجئ في طابور الصباح، أمس الأربعاء.

ففي مقطع فيديو بثته إدارة مدرسة حسن الحرازي الثانوية بقطاع غزة عبر صفحتها على فيسبوك، قال أحد المعلمين لطلاب المدرسة في طابور الصباح “لو فتحنا حقيبة أي طالب يمكن أن نجد في الحقيبة المدرسية هاتف جوال أو زجاجة عطر أو رواية”.

وأضاف “هل لو فتحنا الحقيبة المدرسية لأحد الطلاب نجد فيها المصحف كتاب الله؟”.

ثم توجه بالسؤال إلى طلاب المدرسة “هل يوجد لدينا طالب في حقيبته المدرسية الآن مصحفا؟”.

ودعا المعلم حاملي المصاحف في حقائبهم للخروج من الطابور والتجمع، فخرج عدد من الطلاب واصطفوا أمام زملائهم.

وقال المعلم “إن الطالب أو أي إنسان يلازمه المصحف طوال يومه فهذا شئ يسعدنا”.

وطلب المعلم من طلاب المدرسة تحية حاملي المصاحف، ثم كرّمهم ومنحهم هدايا من إدارة المدرسة.

وبدأت الدراسة بقطاع غزة، في 16 أغسطس/آب الماضي، ورحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانطلاق العام الدراسي.

وقالت الحركة في بيان إن “افتتاح العام الدراسي الجديد في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، هو رسالة صمود وتحدٍ وإصرار على مواصلة المسيرة التعليمية”.