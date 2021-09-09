أطباق الورود والزهور مأكولات رائجة على قائمة المطاعم التركية (فيديو)

بألوان زاهية وأوراق أزهار تلمع بحيويتها، بدأت مقاهٍ عدة في مدينة إسطنبول جذب زوارها بتقديم مأكولات وحلويات، أحد مكوناتها الرئيسية هي بتلات الزهور أو مستخلصها.

وما بين مشروبات من مستخلص زهرة البنفسج إلى وجبات إفطار تحتوي على بتلات من زهرة عباد الشمس، أصبح للطعام نكهات جديدة في واحدة من أشهر المدن التركية.

استخدام الزهور والنباتات أصبح رائجا في الطعام والمشروبات

في منطقة (أرناؤؤط كوي) بالطرف الأوربي من إسطنبول، استغل محل ورود شهرته في المنطقة، وأصبح يقدم بعض المأكولات المزينة بالأزهار وأخرى من بين مكوناتها أحد أنواع الزهور.

في مقهى (فروسيس) يمكن للزائرين تجربة مشروب قهوة باللبن من الورود زهرية اللون وحلوى كعك الشيكولاتة المزينة بزهور الشاي الملونة.

تلك الظاهرة الجديدة، اعتبرتها هبة علي سائحة مصرية “وسيلة جديد للترفيه لا سيما في ظل اعتماد الكثير من المقاهي على النمط التقليدي في تقديم الوصفات”.

وأضافت للجزيرة مباشرة “تفاجأت بالفكرة وجربت مشروب البنفسج البارد وحلوى الماكرون الفرنسية بالورد والتوت”.

وفي حي كاراكوي التاريخي بالشطر الأوربي من مدينة إسطنبول، يقدم أيضا مقهى (برو) مأكولات وحلويات مزينة ومصنوعة من الورود.

المقهى الذي يشتهر بحلوياته الفرنسية، اعتبر هذه الظاهرة “عالمية” تتماشى مع التوجه الصحي في أنماط الغذاء وعدم الاستعانة بالمواد المصنعة خاصة في مرحلة التزيين.

ويقدم المقهى أنواعًا عدة من السلاطات المكونة من بتلات الزهور باعتبارها “إضافة غذائية وجمالية وتمنح نكهة ورائحة زكية للوصفات المختلفة”.

وتدخل النباتات بشكل صريح في كثير من وصفات الطعام في تركيا فنجد بسكوت أوراق زهرة البنفسج وعصير الليمون بعيدان البنفسج و(راحة الحلقوم) بأوراق الورد.

ويمكن إضافة زهرة الكبوسين وأزهار الثوم المعمر والبنفسج إلى السلطات المختلفة وطهي زهور الأسكواش المكسيكية والهندباء كالخضروات وأكلها.

كما يمكن صناعة الخل منزليا من زهرة الكبوسين.

يشار أن الحلويات المصنعة من نبات البنفسج تحديدا أصبحت تتمتع بشهرة واسعة في تركيا، ومتوفرة في جميع متاجر بيع المواد الغذائية.

ويصنع بسكويت البنفسج على وجه الخصوص بكثرة في الكثير من المطاعم، ويُعد من خلال طحن أوراق البنفسج مع مقادير صناعة البسكويت المعتاد.