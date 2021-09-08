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هكذا تفاعلت ويكيبيديا مع فرار الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع

سجن جلبوع الإسرائيلي الذي فر منه 6 سجناء فلسطينيين عبر نفق (غيتي)
سجن جلبوع الإسرائيلي الذي فر منه 6 سجناء فلسطينيين عبر نفق (غيتي)
8/9/2021

تفاعل الفلسطينيون ومستخدمو مواقع التواصل بأشكال مختلفة مع خبر انتزاع الأسرى لحريتهم من سجن جلبوع، لكن بعض هذه التفاعلات كانت مبتكرة ولقيت انتشارا واسعا.

ولقي فيديو صورته الصحفية الفلسطينية أسيل سليمان بعنوان (الرمز ج والرقم 6) تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بثت من خلاله عبر الأثير قصة انتزاع الأسرى الستة لحريتهم.

كذلك تفاعل حساب النسخة العربية من موسوعة ويكيبيديا مع الخبر عبر تغريدة على موقع تويتر ذكر فيها اسم الملعقة في مختلف اللهجات العربية وسأل المتابعين عن استخدامات أخرى لها غير تناول الطعام، في إشارة إلى الأنباء المتداولة عن استخدام الأسرى الفارين لأدوات بسيطة لتنفيذ عملية الهروب.

واختار شاب فلسطيني من مدينة غزة كتابة “نفق الحرية” بالرمال على شاطئ المدينة احتفاء بالأسرى الستة.

وتداول ناشطون عبر وسم “#نفق_الحرية” تغريدات وفيديوهات من داخل فلسطين وخارجها تفاعلت مع الخبر واحتفت بما حققه الأسرى.

وغرد آخرون عبر وسم “#سجن_جلبوع”، وقال أحد المغردين إن “الأمن الإسرائيلي تلقى خلال ساعات أكثر من 250 اتصالا من خطوط هاتف إسرائيلية من مجهولين يرسلون معلومات مضللة عن الأسرى الأبطال بهدف تشتيت جهود الاحتلال في البحث والتحري”.

وعبر الوسم تداول ناشطون خبر اقتحام قوات الاحتلال لمنازل الأسرى الستة واعتقال عدد من أفراد عائلاتهم للضغط عليهم بعد عدم التمكن من إلقاء القبض عليهم.

المصدر : الجزيرة مباشر

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