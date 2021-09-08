هكذا تفاعلت ويكيبيديا مع فرار الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع

تفاعل الفلسطينيون ومستخدمو مواقع التواصل بأشكال مختلفة مع خبر انتزاع الأسرى لحريتهم من سجن جلبوع، لكن بعض هذه التفاعلات كانت مبتكرة ولقيت انتشارا واسعا.

ولقي فيديو صورته الصحفية الفلسطينية أسيل سليمان بعنوان (الرمز ج والرقم 6) تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بثت من خلاله عبر الأثير قصة انتزاع الأسرى الستة لحريتهم.

"ملعقة ويكيبيديا".. و"الرمز ج والرقم 6".. منصات التواصل تبدع في التضامن مع 6 أسرى فلسطينيين فروا من #سجن_جلبوع #نفق_الحرية pic.twitter.com/IaXXKxK7m6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 8, 2021

كذلك تفاعل حساب النسخة العربية من موسوعة ويكيبيديا مع الخبر عبر تغريدة على موقع تويتر ذكر فيها اسم الملعقة في مختلف اللهجات العربية وسأل المتابعين عن استخدامات أخرى لها غير تناول الطعام، في إشارة إلى الأنباء المتداولة عن استخدام الأسرى الفارين لأدوات بسيطة لتنفيذ عملية الهروب.

تُعرَف الملعقة في اللهجة الجزائرية باسم المغرفة، وفي اللهجة العراقية باسم الخاشوگة، وفي اللهجة الكويتية باسم الگفشة، وفي اللهجة الليبية باسم الكاشيك، وفي اللهجة المصرية باسم المعلقة، وهي أداة تُستخدم في الأغلب في تناول الطعام. pic.twitter.com/VQziWaK3cW — ويكيبيديا العربية (@ArabicWikipedia) September 7, 2021

واختار شاب فلسطيني من مدينة غزة كتابة “نفق الحرية” بالرمال على شاطئ المدينة احتفاء بالأسرى الستة.

وتداول ناشطون عبر وسم “#نفق_الحرية” تغريدات وفيديوهات من داخل فلسطين وخارجها تفاعلت مع الخبر واحتفت بما حققه الأسرى.

الأمن الإسرائيلي تلقى خلال ساعات أكثر من 250 اتصال من خطوط هاتف إسرائيلية من مجهولين يرسلون معلومات مضللة عن الأسرى الأبطال، بهدف تشتيت جهود الاحتلال في البحث والتحري. 🤣#سجن_جلبوع — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 8, 2021

وغرد آخرون عبر وسم “#سجن_جلبوع”، وقال أحد المغردين إن “الأمن الإسرائيلي تلقى خلال ساعات أكثر من 250 اتصالا من خطوط هاتف إسرائيلية من مجهولين يرسلون معلومات مضللة عن الأسرى الأبطال بهدف تشتيت جهود الاحتلال في البحث والتحري”.

بعد فشلهم في العثور على أيٍّ من الأسرى المحرًّرين.

قوات الاحتلال تصب جام غضبها على عوائلهم وتعتقل عددًا من ذويهم.

سياسة جبناء، ولكنّها لن تكسر إرادة الفلسطينيين.#سجن_جلبوع — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) September 8, 2021

وعبر الوسم تداول ناشطون خبر اقتحام قوات الاحتلال لمنازل الأسرى الستة واعتقال عدد من أفراد عائلاتهم للضغط عليهم بعد عدم التمكن من إلقاء القبض عليهم.