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نحو مليارين يزورون فيسبوك يوميا.. 10 دول تستحوذ على أكبر عدد من المستخدمين

عملاق شبكات التواصل الاجتماعية يواصل ترسيخ مكانته كأكثر المنصات شعبية على كوكب الأرض (غيتي)
عملاق شبكات التواصل الاجتماعية يواصل ترسيخ مكانته كأكثر المنصات شعبية على كوكب الأرض (غيتي)
7/9/2021-|آخر تحديث: 7/9/202111:53 AM (مكة المكرمة)

يواصل عملاق شبكات التواصل الاجتماعية (فيسبوك) ترسيخ مكانته كأكثر المنصات شعبية على كوكب الأرض، مع 2.8 مليار مستخدم نشط شهريًا في عام 2021.

وإذا لم يكن هذا الرقم مذهلًا بما فيه الكفاية، فقد يذهلك أن 1.84 مليار مستخدم يزورون فيسبوك يوميًا باستخدام واحد على الأقل من منتجاته الأساسية، مثل (واتساب) وإنستغرام  وماسنجر.

ونشر موقع (ذا نيوزويك) تقريرًا بالدول التي لديها أكبر عدد من مستخدمي فيسبوك بالعالم.

  • 1- الهند (270 مليون)

تحتل الهند المرتبة الأولى لاكبر عدد لمستخدمي فيسبوك في العالم، وهي تمثل ما يقارب  19.9% من سكانها -وهي الأدنى في هذه العشرة الأوائل.

ويذكر تقرير معهد العلوم الاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل وإندونيسيا لديهم حوالي مليار مستخدم للإنترنت مجتمعين.

  • 2- الولايات المتحدة (210 مليون)

حجزت الولايات المتحدة مكانها بين الدول العشر الأولى الأكثر استخدامًا لفيسبوك بنسبة 64.1 إذ تشير البيانات للعام الجاري بحسب مركز (بيو)، إلى تصفح نصف الأمريكيين تطبيق فيسبوك بشكل منتظم مرات عدة يوميًا. وتستخدم 77% من النساء الأمريكيات متصفح فيسبوك في مقابل 61% من فئة الرجال.

  • 3- البرازيل (130 مليون)

سجلت البرازيل مركزً الثالث أكبر دولة من حيث عدد مستخدمي فيسبوك، كما وتشكل 62% من سكان  أمريكا الجنوبية.

وقد تم الاستعانة بالبرازيل لإجراء أحدث جهود لفيسبوك للحد من المحتوى السياسي على موجزات الأخبار للمستخدمين، بعد انتقادات كثيرة حول كيفية إدارتها.

  • 4- إندونيسيا (130 مليون)

تمتلك الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا ثانية أقل نسبة لمستخدمي فيسبوك في هذه العشرة الأوائل بنسبة 48.5%.

ومع ذلك، تعد إندونيسيا أيضًا الدولة الآسيوية الأعلى مرتبة من حيث العدد الإجمالي، وذلك بفضل عدد سكانها الضخم البالغ 267 مليون نسمة.

  • 5- المكسيك (85 مليون)

أكثر من ثلثي سكان المكسيك 67.3% يسجلون دخولًا للشبكة الاجتماعية بشكل منتظم.

  • 6- الفلبين (70 مليون)

ساعد ثُلثا السكان في الفلبين -أي ما يعادل 65,6%- في جعل الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا لتكون واحدة من أكثر الدول استخدامًا لوسائل التواصل الاجتماعي في العالم.

وأفادت التقارير أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ساهمت بنحو 23% من إجمالي إيرادات فيسبوك العام الماضي وحده.

  • 7- فيتنام (59 مليون)

تفتخر دولة فيتنام الواقعة في جنوب شرقي آسيا بأن نسبة 61% من سكانها يستخدمون فيسبوك بانتظام.

وتضاعف مستخدمو فيسبوك النشطون شهريًا في آسيا في السنوات الخمس الماضية بأكثر من الضعف إلى ما يقرب من 1.3 مليار، في تناقض صارخ مع النمو البطيء بشكل ملحوظ في الغرب.

الهند والولايات المتحدة والبرازيل وإندونيسيا لديهم حوالي مليار مستخدم للإنترنت مجتمعين (الفرنسية)
  • 8- تايلند (50 مليون)

تتصدر تايلند القائمة مع وجود 72% من سكانها بشكل نشط على تطبيق فيسبوك.

ينظر إلى تطبيق فيسبوك كعالم واسع يرحب بالتنوع الثقافي والسكاني لمستخدميه في آسيا أيضًا.

  • 9- تركيا (44 مليون)

شكل مستخدمو فيسبوك 54.4٪ من سكان الدولة الشرق أوسطية في عام 2018.

تركيا، بسكانها من فئة الشباب الخبراء بشكل كبير في عالم الكمبيوتر وشبكة الانترنت، ستجد لغتها تتصدر المرتبة الرابعة على نطاق واسع في محتوى الويب في جميع أنحاء العالم.

  • 10- المملكة المتحدة (41 مليون)

تقول النيوزويك إن مستخدمي فيسبوك مثلوا ما يقرب من ثلثي 66.4% سكان المملكة المتحدة في عام 2018 وقد ارتفعت هذه الإحصائية بالتأكيد في السنوات اللاحقة.

وتؤكد حقيقة أن مستخدمي فيسبوك يمثلون 64.9% من مستخدمي الإنترنت. النتيجة التي توصلت إليها مجلة آسيا والمحيط الهادئ للعلوم الاجتماعية بأن “فيسبوك هو تطبيق يستمر في إعادة اختراع نفسه، هو في الواقع أسلوب حياة للعديد من مستخدمي الإنترنت”.

المصدر : نيوزويك

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