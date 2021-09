نحو مليارين يزورون فيسبوك يوميا.. 10 دول تستحوذ على أكبر عدد من المستخدمين

يواصل عملاق شبكات التواصل الاجتماعية (فيسبوك) ترسيخ مكانته كأكثر المنصات شعبية على كوكب الأرض، مع 2.8 مليار مستخدم نشط شهريًا في عام 2021.

وإذا لم يكن هذا الرقم مذهلًا بما فيه الكفاية، فقد يذهلك أن 1.84 مليار مستخدم يزورون فيسبوك يوميًا باستخدام واحد على الأقل من منتجاته الأساسية، مثل (واتساب) وإنستغرام وماسنجر.

ونشر موقع (ذا نيوزويك) تقريرًا بالدول التي لديها أكبر عدد من مستخدمي فيسبوك بالعالم.

تحتل الهند المرتبة الأولى لاكبر عدد لمستخدمي فيسبوك في العالم، وهي تمثل ما يقارب 19.9% من سكانها -وهي الأدنى في هذه العشرة الأوائل.

ويذكر تقرير معهد العلوم الاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل وإندونيسيا لديهم حوالي مليار مستخدم للإنترنت مجتمعين.

حجزت الولايات المتحدة مكانها بين الدول العشر الأولى الأكثر استخدامًا لفيسبوك بنسبة 64.1 إذ تشير البيانات للعام الجاري بحسب مركز (بيو)، إلى تصفح نصف الأمريكيين تطبيق فيسبوك بشكل منتظم مرات عدة يوميًا. وتستخدم 77% من النساء الأمريكيات متصفح فيسبوك في مقابل 61% من فئة الرجال.

Facebook users are most concentrated in the following nations. https://t.co/01J24Zdq7r

— Newsweek (@Newsweek) September 4, 2021