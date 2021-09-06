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“سمكري البني آدمين” يثير سخرية المصريين والسلطات تتحرك بعد انتقادات حادة (فيديو)

اشتهر صاحب المركز بالتعامل مع الفنانين (منصات التواصل)
اشتهر صاحب المركز بالتعامل مع الفنانين (منصات التواصل)
6/9/2021-|آخر تحديث: 6/9/202101:40 PM (مكة المكرمة)

أثار اسم “سمكري البني آدمين” سخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية.

جاء ذلك بعد أن أعلنت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب مركز طبي لانتحاله صفة أخصائي علاج طبيعي واتهمت نقابة العلاج الطبيعي صاحب المركز بالنصب وتزوير شهادة تخرجه.

وأكد والد صاحب المركز في تصريحات متلفزة حصول نجله على شهادة من الولايات المتحدة ولكنها غير معترف بها في مصر.

وحذرت نقابة العلاج الطبيعي من التعامل مع صاحب المركز وقالت إنه غير مسجل بها.

واشتهر صاحب المركز بالتعامل مع الفنانين، ووجهت انتقادات واسعة للفنانين والعملاء الذين روجوا لمركزه دون التأكد من صلاحيته لعلاج المصابين.

وأعلنت الأجهزة الأمنية في مصر أن صاحب المركز قد ارتكب مخالفات وجرائم يأتي في مقدمتها التزوير في أوراق رسمية واستبدال المهنة في بطاقة الرقم القومي من خريج كلية التربية الرياضية إلى طبيب علاج طبيعي.

وبحسب تصريحات لنقيب أخصائيي العلاج الطبيعي فقد تم إغلاق أكثر من 23 مركزًا وهميًا على مستوى الجمهورية يديره أشخاص غير مؤهلين، وإغلاق أكثر من 300 مركز وعيادة على مدار الثلاث سنوات الأخيرة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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