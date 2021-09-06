“سمكري البني آدمين” يثير سخرية المصريين والسلطات تتحرك بعد انتقادات حادة (فيديو)

أثار اسم “سمكري البني آدمين” سخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية.

جاء ذلك بعد أن أعلنت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب مركز طبي لانتحاله صفة أخصائي علاج طبيعي واتهمت نقابة العلاج الطبيعي صاحب المركز بالنصب وتزوير شهادة تخرجه.

سخرية واسعة في #مصر من "سمكري البني آدمين".. وانتقادات للمسوّقين له.. ما القصة؟ pic.twitter.com/guRHr9QI0z — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) September 5, 2021

وأكد والد صاحب المركز في تصريحات متلفزة حصول نجله على شهادة من الولايات المتحدة ولكنها غير معترف بها في مصر.

وحذرت نقابة العلاج الطبيعي من التعامل مع صاحب المركز وقالت إنه غير مسجل بها.

وكان في فيديو لدكتور علاج طبيعي طلع اتكلم انه اللي بيعمله ده غلط وهو مش فاهم اصلا هو بيعمل ايه وهو راجل خريج تربية رياضية وناشد النقابة انها توقفه ولا حد اتحرك ،وفي التعليقات ناس دخلوا دافعوا عنه واتهموا الدكتور بإنه حاقد وشباب تربية رياضية اتحمقوا وقلبوها خناقة بين الكليات — خالد الخضري 🇵🇸 (@Khaledkhoi) September 5, 2021

واشتهر صاحب المركز بالتعامل مع الفنانين، ووجهت انتقادات واسعة للفنانين والعملاء الذين روجوا لمركزه دون التأكد من صلاحيته لعلاج المصابين.

وأعلنت الأجهزة الأمنية في مصر أن صاحب المركز قد ارتكب مخالفات وجرائم يأتي في مقدمتها التزوير في أوراق رسمية واستبدال المهنة في بطاقة الرقم القومي من خريج كلية التربية الرياضية إلى طبيب علاج طبيعي.

وبحسب تصريحات لنقيب أخصائيي العلاج الطبيعي فقد تم إغلاق أكثر من 23 مركزًا وهميًا على مستوى الجمهورية يديره أشخاص غير مؤهلين، وإغلاق أكثر من 300 مركز وعيادة على مدار الثلاث سنوات الأخيرة.

اشتُهر بتقديم "العلاج الطبيعي" للفنانين.. حبس صاحب مركز "سمكري البني آدمين" بعد اكتشاف تزويره لبطاقته الشخصية وعدم تسجيله بالنقابة pic.twitter.com/qQiI2kY6qD — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 4, 2021

حبس سمكري البني آدمين 15 يوما على ذمة التحقيقات..

التهم الموجهة للنصاب :

انتحال صفة دكتور علاج طبيعي وتزوير البطاقة الشخصية واوراق رسمية .

افتتاح مركز علاجي بدون ترخيص من وزارة الصحة.

التسبب في الضرر للعديد من الأشخاص بينهم الفنانة الشهيرة ساندي ،، قلت كده والله محدش صدقني pic.twitter.com/Hw7KBJQ0Vj — 🦋Rana Ali🦋 (@drrana9090) September 4, 2021

مش متعاطف قوي للأسف مع ضحايا سمكري البني آدمين ده، ضريبة الاستهتار والفهلوة وتجاهل الطب والعلم، عيب يحصل من ناس متعلمة والله. وما خَفِي كان أعظم. — علي هشام (@Ali_Hisham) September 5, 2021

من اكتر من سنتين حذرت الناس من سمكري البني ادمين ده ..و كمية دكاترة علاج طبيعي و عظام اتنبح صوتهم في فيديوهات يحذروا الناس ،بس الناس للأسف بتاخد الثقة بفيديو مع فنان او مطرب. — عَمْرو . (@PhobiaMad) September 5, 2021