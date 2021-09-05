البث الحي
منوعات|مصر

بينهم أطفال.. عشرات الضحايا في انقلاب حافلة بمحافظة السويس المصرية (فيديو)

بلغ عدد حوادث السيارات على الطرق في مصر خلال عام 2019 عدد 9992 حادث (منصات التواصل)
بلغ عدد حوادث السيارات على الطرق في مصر خلال عام 2019 عدد 9992 حادث (منصات التواصل)
5/9/2021-|آخر تحديث: 5/9/202101:19 PM (مكة المكرمة)

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس المصرية، مقتل 12 وإصابة 37 آخرين -بينهم أطفال- في حادث انقلاب حافلة سياحية بعد اصطدامها بحاجز خرسانى بطريق القاهرة -السويس.

وكانت غرفة العمليات بمديرية أمن السويس (نحو 100 كيلومتر شرق القاهرة) قد تلقت إخطارًا من قوات تأمين الطرق يوم السبت بوقوع حادث انقلاب حافلة رحلات أثناء عودتها من مدينة شرم الشيخ ومتجهة إلى القاهرة، وكان على متنها نحو 45 فردًا من الأسر والعائلات.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الإسعاف في السويس 30 سيارة إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام. كما توافد عدد كبير من أهالي السويس إلى المركز الإقليمي للتبرع بالدم داخل مستشفى السويس العام لصالح مصابي الحادث.

وأفادت المعاينة الأولية التي أجرتها النيابة بأن سائق الحافلة عقب خروجه من طريق وصلة أحد الأنفاق فوجئ برصيف حاجز حارة السيارات (الملاكي) فاصطدم بها وحينما حاول تدارك الأمر انقلبت الحافلة على الجانب الأيسر.

10 قتلى يوميًا

وبحسب أحدث إصدارات النشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات في مصر التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع عدد حوادث السيارات على الطرق في مصر خلال عام 2019 ليبلغ 9992 حادث، مقابل 8480 في عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 17.8%.

وبلغ عدد القتلى نتيجة حوادث السيارات خلال عام 2019 عدد 3484 شخصًا، مقابل 3087 خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 12.9%.

وارتفع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثًا يوميًا خلال عام 2019، مقابل 23.2 في عام 2018.

وذكر الجهاز أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات كان العنصر البشرى حيث بلغت نسبته 79.7%، يليه عيوب فنية في المركبة بنسبة 13.5% من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019

يشار أن أكثر من 1.35 مليون شخص يلقون حتفهم سنويًا بسبب تصادمات الطرق في العالم، ويعاني ما يتراوح عدده بين 20 مليون، 50 مليون شخص إصابات غير قاتلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

“صوت بيقولي هموت قريب”.. وصية طفلة مصرية تبكي منصات التواصل عقب رحيلها

الطفلة المصرية الراحلة مارينا (مواقع التواصل)

دراسة: الأخبار الزائفة الأكثر متابعة بنحو 6 أضعاف.. هل يسعى فيسبوك حقا للمصداقية؟

الأخبار الزائفة على فيسبوك أصبحت مصدر قلق بعد رئاسيات أمريكا لعام 2016 (غيتي)

حملة فلسطينية لمقاطعة مسلسل “لا كازا دي بابيل” على نتفليكس.. ماذا حدث؟ (فيديو)

ممثلو المسلسل ظهروا على قناة إسرائيلية ما أثار غضبا فلسيطنيا واسعا (مواقع التواصل)

حلقوا رؤوسهم تضامنا معه.. إشادة واسعة بصنيع عائلة سودانية مع والدهم المصاب بالسرطان

صورة الكاتب الصحفي هاشم كرار بعدما أقدم جميع أفراد أسرته على حلق رؤوسهم (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

حكمتيار لـ “الجزيرة مباشر”: سنشكل حكومة إسلامية ولسنا مجبرين على إرضاء الغرب ومسعود ينفذ مصالح استخباراتية (فيديو)

زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار

الجزيرة مباشر تكشف حقيقة لقطات أحمد مسعود وأسرى طالبان في بانشير (فيديو)

أحمد مسعود الابن &#34;وسط&#34; (رويترز)

أواني الطهي.. قائمة بأكثر الأنواع أمانا وأخرى يجب الحذر منها تماما (فيديو)

أفضل أنواع أواني الطهي الصحية هي الإستاليس ستيل (غيتي)

ضبابية بشأن معارك بانشير ورئيس الأركان الأمريكي يحذر من حرب أهلية بأفغانستان

أحمد مسعود يتحدث إلى أنصاره في بانشير (رويترز)