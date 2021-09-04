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وفاة مؤذن أثناء رفعه الأذان لصلاة العصر في مدينة بنغازي (فيديو)

صورة توثق لحظة وفاة المؤذن الليبي عبد الحميد المريمي (مواقع التواصل)
صورة توثق لحظة وفاة المؤذن الليبي عبد الحميد المريمي (مواقع التواصل)
4/9/2021-|آخر تحديث: 4/9/202111:16 PM (مكة المكرمة)

توفي عبد الحميد المريمي مؤذن مسجد السراج المنير في منطقة الهواري بمدينة بنغازي الليبية، الخميس الماضي، خلال رفعه الأذان في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن وفاة عبد الحميد المريمي كانت طبيعية وإن المؤذن سقط مغشيا عليه وهو يرفع الأذان لصلاة العصر.

وذكر موقع “طبرق الآن” أن المتوفى عبد الحميد المريمي وافته المنية إثر إصابته بسكته قلبية.

ويظهر في الفيديو المتداول المؤذن وهو يسقط فجأة من دون حراك، بينما هرع إليه عدد من رواد المسجد في محاولة لمساعدته، قبل أن يتضح أنه توفي في الحال.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يوثق لحظة وفاة المؤذن، حيث قال الناشط الليبي علي شعيب الكيلاني على صفحته الرئيسية على فيس بوك “إن الحاج عبدالحميد المريمى رجل صالح ومجد فى عمله، وعلى درجة عالية من الخلق والالتزام الديني”.

وأضاف أن هذا الرجل الطيب الذي كان يلقي التحية على كل من يقابله في الطريق، ودائم البشاشة في وجوه الجميع، أتاه الأجل وهو يؤذن لصلاة العصر ليسمع الناس صوت الحق ويبلغ رسالة الله رب العالمين.

كما تفاعل مئات الناشطين الآخرين مع المقطع، معتبرين أن الوفاة على هذا النحو دليل على “حسن الخاتمة” التي يتمناها كل واحد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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