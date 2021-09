ملكة الدنمارك تصمم فيلما لشبكة نتفليكس

اتفقت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية مع شبكة (نتفليكس) على تصميم أزياء ومواقع تصوير فيلم “أرينغارد” المقتبس من رواية للكاتبة كارين بليكسن.

الفيلم هو خيالي رومانسي تدور أحداثه في مملكة بابنهاوزن الخيالية ويخرجه الدنماركي بيلي أوغوست الفائز بجائزتي السعفة الذهبية والأوسكار عام 1988، عن فيلم “بيلي ذي كونكورور”.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الملكة مارغريت الموهوبة بالرسم في أفلام ومسلسلات دنماركية، إذا شاركت في أفلام بينها الفيلم الشهير “سيد الخواتم” كما صممت مواقع الحكاية الخيالية “البجعات المتوحشات” في 2009 و”ملكة الثلج” في 2000، عن رواية المؤلف هانز كريستيان.

Based on Karen Blixen's novel of the same name, the fairytale EHRENGARD by Danish director Bille August will feature set design by Margrethe II, the Queen of Denmark. https://t.co/Xmr3S4MtNl

— Cineuropa (@Cineuropa) September 1, 2021