ملكة الدنمارك تصمم فيلما لشبكة نتفليكس

اتفقت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية مع شبكة (نتفليكس) على تصميم أزياء ومواقع تصوير فيلم “أرينغارد” المقتبس من رواية للكاتبة كارين بليكسن.

الفيلم هو خيالي رومانسي تدور أحداثه في مملكة بابنهاوزن الخيالية ويخرجه الدنماركي بيلي أوغوست الفائز بجائزتي السعفة الذهبية والأوسكار عام 1988، عن فيلم “بيلي ذي كونكورور”.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الملكة مارغريت الموهوبة بالرسم في أفلام ومسلسلات دنماركية، إذا شاركت في أفلام بينها الفيلم الشهير “سيد الخواتم” كما صممت مواقع الحكاية الخيالية “البجعات المتوحشات” في 2009 و”ملكة الثلج” في 2000، عن رواية المؤلف هانز كريستيان.

Based on Karen Blixen's novel of the same name, the fairytale EHRENGARD by Danish director Bille August will feature set design by Margrethe II, the Queen of Denmark. https://t.co/Xmr3S4MtNl — Cineuropa (@Cineuropa) September 1, 2021

وقالت مارغريت في بيان: “لطالما سحرتني قصص كارين بليكسن بحكاياتها الجميلة وخيالها وعوالمها التي تدور في عالم جميل بالنسبة لي”.

وأضافت “أنا سعيدة جداً لكوني جزء من هذا المشروع وأتطلع إلى رؤية قصة إيرينغارد تنبض بالحياة في هذا الفيلم”.

وقال المخرج إن “إنتاج الفيلم من نتفليكس هي فرصة عظيمة وأنا أتطلع حقًا إلى تقديم هذه القصة الرائعة للجمهور العالمي”.

وأضاف: “ابتكرت الملكة أروع التصميمات بهذه المناسبة، وستكون السمة الغالبة للتعبير السينوغرافي العام للفيلم رائعة بالمعنى الحرفي للكلمة نحن نرغب في استخدام الفكاهة والأناقة لخلق عالم بصري خرافي ورائع”.

شاركت الملكة التي اعتلت عرش الدنمارك في عام 1972، وهي القائد الأعلى لقوات الدفاع في البلاد، في العديد من الأعمال الفنية منذ سنة 1970، وهي عضو فخري في جمعية مصممي السينوغراف الدنماركيين لسنوات عديدة بعد العمل كمصممة للسينما والتلفزيون والمسرح الدنماركي.